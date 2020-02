"Rozgrywający sezon życia" Lewandowski w Londynie poszuka przełamania

Kolega podawał, Lewandowski kończył. Tak dwa razy uratował Bayern To były podobne... czytaj dalej » W poprzednim tygodniu rozegrano cztery spotkania tej fazy Ligi Mistrzów. Najbliżej awansu do ćwierćfinału jest niespodziewanie debiutująca Atalanta Bergamo, która pokonała Valencię 4:1. Broniący trofeum Liverpool przegrał na wyjeździe z Atletico Madryt 0:1. Kolejny z angielskich zespołów Tottenham Hotspur uległ RB Lipsk 0:1, zaś Borussia Dortmund, w składzie z Łukaszem Piszczkiem, wygrała z Paris Saint-Germain 2:1. Rewanże zaplanowano na 10 i 11 marca.

Wtorek: Chelsea - Bayern

Jeszcze ciekawej zapowiadają się wtorkowe i środowe pierwsze gry o ósemkę. Do Londynu na mecz z Chelsea przyjedzie Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim.

W ostatnim występie w Bundeslidze Bayern, m.in. po dwóch golach Polaka, pokonał - nie bez kłopotów - beniaminka Padeborn 3:2.

Na lidera klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów (10 goli, tyle samo co Erling Haaland) zespół w szczególności będzie liczył na Stamford Bridge. W fazie pucharowej polski napastnik pozostaje jednak bez gola od 600 minut. Ostatni raz trafił w 1/8 finału 20 lutego 2018 roku, gdy dwukrotnie pokonał bramkarza Besiktasu. Łącznie w tej fazie strzelił w swojej karierze dziewięć goli.



Robert Lewandowski has scored 9 goals in the round of 16 so far...#UCL@FCBayernENpic.twitter.com/w56Ahj2GGs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 24, 2020





Flick: Lewandowski rozgrywa sezon życia

Szkoleniowiec Bawarczyków nie szczędził pochwał "Lewemu" na konferencji prasowej przed meczem. - Robert rozgrywa sezon życia, jest bardzo pewny siebie i znajduje się w świetnej formie. Jest w gazie i mamy nadzieję, że to udowodni przeciwko Chelsea. Jest dla nas bardzo ważny jako lider - podkreślił Flick.

- Rywale widzieli, w jaki sposób przeszliśmy fazę grupową (sześć zwycięstw, bramki 24:5). Chcemy wygrać też w Londynie - powiedział bramkarz Bayernu Manuel Neuer. On i jego koledzy chcą sprawić prezent trenerowi Hansiemu Flickowi, który w poniedziałek skończył 55 lat.

Źródło: EPA/WILL OLIVER Flick skończył 55 lat

Według niemieckich mediów w składzie Bawarczyków mogą znaleźć się m.in. Jerome Boateng i Benjamin Pavard, którzy w piątek pauzowali w Bundeslidze za kartki.

Z kolei menedżer Chelsea Frank Lampard znów może wystawić od pierwszej minuty Oliviera Giroud. W sobotnim ligowym spotkaniu z finalistą poprzedniej edycji Champions League - Tottenhamem Hotspur triumfowali 2:1, a francuski napastnik strzelił pierwszą bramkę. W wyjściowej jedenastce pojawił się po raz pierwszy od listopada.

Wtorek: Napoli - Barcelona

We wtorek ciekawie będzie też w Neapolu. Zajmujący szóste miejsce w Serie A klub Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika zmierzy się z Barceloną i to hiszpański zespół będzie zdecydowanym faworytem dwumeczu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Zawodnicy Napoli trenują przed meczem z Barceloną w LM



- Celem jest uzyskanie dobrego wyniku we Włoszech i dokończenie pracy na Camp Nou - przyznał niemiecki bramkarz Barcy Marc-Andre ter Stegen. Ostatnie obie drużyny zmierzyły się towarzysko, i to dwukrotnie, przed sezonem. Katalońska ekipa wygrała 2:1 i 4:0.

Trudny okres przed Realem Madryt, który w La Liga ostatnio zremisował z Celtą Vigo 2:2, przegrał z Levante 0:1 i stracił pozycję lidera. W najbliższych dniach czekają go potyczki z The Citizens w LM i Barceloną w ekstraklasie. Zmartwieniem trenera Zinedine Zidane'a są i wyniki, i poważna kontuzja Edena Hazarda. Wcześniej Królewscy odpadli z rywalizacji o Puchar Króla.

Problemy ma także prowadzony przez Pepa Guardiolę Manchester City. Mistrz Anglii został na dwa sezony (2020/21 i 2021/22) wykluczony z rozgrywek Ligi Mistrzów i musi zapłacić karę w wysokości 30 milionów euro. To efekt naruszenia zasad tzw. Financial Fair Play.

Zespół hiszpańskiego trenera praktycznie nie ma też szans na obronę tytułu, bowiem traci już aż 22 punkty do Liverpoolu.

- Świetnie przed meczem z Realem było zagrać z takimi rywalem jak Leicester. Cieszę się ze zwycięstwa 1:0 i sposobu gry. Teraz zagramy z królem Ligi Mistrzów - podkreślił Guardiola.

Środa: Olympique Lyon - Juventus

Z klubów polskich piłkarzy teoretycznie najłatwiejsze zadanie czeka Juventus, lidera Serie A. Rywal ekipy Wojciecha Szczęsnego - Olympique Lyon - plasuje się w środku francuskiej ekstraklasy, a do tego z powodu ciężkiej kontuzji kolana nie może grać znakomity holenderski napastnik Memphis Depay.



Rewanże 1/8 finału LM rozegrane zostaną - w tych czterech parach - 17 i 18 marca.



Finał odbędzie się 30 maja w Stambule.

Program pierwszych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów:



25 lutego, wtorek

Chelsea Londyn - Bayern Monachium

SSC Napoli - Barcelona



26 lutego, środa

Real Madryt - Manchester City

Olympique Lyon - Juventus Turyn



18 lutego, wtorek

Atletico Madryt - Liverpool 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0)

19 lutego, środa

Atalanta Bergamo - Valencia 4:1 (2:0)

Tottenham Hotspur - RB Lipsk 0:1 (0:0)