Borussia Dortmund wypuściła zaliczkę. PSG z awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

19.02 | Strzelił dwa gole, został bohaterem swojej drużyny i zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. 19-letni Erling Haaland oprócz niesamowitych umiejętności strzeleckich, które pokazał w meczu Ligi Mistrzów z PSG, pokazał też dużą skromność. - Mam jeszcze wiele do poprawy - stwierdził Norweg.

"Baby Mourinho" przerósł mistrza. 32-letni trener RB Lipsk przeszedł do historii Wtorkowy wieczór... czytaj dalej » Paryżanom, mimo przegranej batalii w Dortmundzie (1:2), do awansu wystarczało zwycięstwo 1:0. Trener Thomas Tuchel już przed meczem zapowiadał jednak, że drużyna mistrzów Francji nie jest zbudowana do minimalistycznej gry i zamierza naciskać rywali w ofensywie niezależnie od rezultatu.

Lider na ławce

Plany szkoleniowcowi gospodarzy utrudniały nieco problemy zdrowotne najlepszego strzelca zespołu, czyli Kyliana Mbappe. Francuz w ostatnim czasie zmagał się z silnym przeziębieniem. Przeszedł nawet testy na obecność koronawirusa, które na szczęście dały wynik negatywny. 21-latek nie czuł się jednak na siłach, by w środę zagrać w wyjściowym składzie i zasiadł jedynie na ławce rezerwowych. Pojawił się na boisku dopiero w drugiej części gry. W ofensywie rywali z Dortmundu od początku nękać miał kwartet Neymar, Edinson Cavani, Pablo Sarabia, Angel Di Maria.

Gospodarze poszli za ciosem

Paryżanie początkowo mieli problemy z zagrożeniem bramce strzeżonej przez Romana Bürkiego. Po raz pierwszy poważnie postraszyli gości w 25. minucie spotkania, gdy obrońcom urwał się Cavani. Urugwajczyk popisał się mocnym strzałem z szesnastki Borussii, lecz jeszcze lepiej spisał się bramkarz przyjezdnych, który w ostatniej chwili trącił piłkę nogą, dzięki czemu ta o centymetry minęła słupek.

Po kilku minutach golkiper niemieckiej drużyny nie miał już jednak nic do powiedzenia przy uderzeniu Neymara z najbliższej odległości. Brazylijczyk skorzystał z precyzyjnego dośrodkowania Di Marii z rzutu rożnego i głową posłał futbolówkę do siatki, uprzedzając Achrafa Hakimiego. Dla Argentyńczyka była to już 20. asysta w bieżącym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki.



Tak jak zapowiadał Tuchel, jego podopieczni nie zamierzali zadowalać się minimalnym prowadzeniem. Paryżanie dopięli swego tuż przed przerwą, rozmontowując obronę gości kilkoma szybkimi podaniami. W końcowej fazie akcji Sarabia wstrzelił piłkę w szesnastkę, gdzie lekko trącił ją Juan Bernat. Zdezorientowany Bürki nie zdążył już zareagować.

Bezzębna Borussia

Mało widoczny w pierwszej odsłonie był bohater Borussii z pierwszego starcia z PSG, czyli Erling Haaland. Norweg, który w siedmiu występach bieżącej edycji Ligi Mistrzów zdobył aż dziesięć bramek, do przerwy miał tylko jedną niezłą okazję, lecz w ostatniej chwili został uprzedzony przez obrońcę.

Ekipa z Bundesligi mimo przeciętnej postawy nadal potrzebowała tylko jednego gola, by doprowadzić do dogrywki. Po zmianie stron długo jednak nie potrafiła stworzyć sobie do tego dogodnej okazji. Dortmundczycy starali się ostrzeliwać bramkę gospodarzy, lecz większość ich prób była niecelna.

W końcówce spotkania zamiast skoncentrować się wyłącznie na odrabianiu strat, goście dali się sprowokować Neymarowi. Na murawie doszło do awantury, w wyniku której Borussia nie tylko dała wybić się z rytmu, ale straciła również Emre Cana, który wyleciał z boiska z czerwoną kartką. To ostatecznie przekreśliło szanse niemieckiej drużyny na powrót do meczu i kontunuowanie przygody w Lidze Mistrzów.

Program rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów (* oznacza awans):

wtorek, 10 marca

Valencia CF - Atalanta Bergamo* 3:4 (1:2)

RB Lipsk* - Tottenham 3:0 (2:0)

środa, 11 marca

Liverpool FC - Atletico Madryt - trwa

Paris Saint Germain* - Borussia Dortmund 2:0

wtorek, 17 marca

Juventus Turyn - Olympique Lyon (21.00)

Manchester City - Real Madryt (21.00)

środa, 18 marca

Bayern Monachium - Chelsea Londyn (21.00)

Barcelona - SSC Napoli (21.00)