BATE potrafi postawić się gigantom. "Dobrze zorganizowany, walczący zespół"

O tym, że BATE będzie rywalem Piasta zadecydowało wtorkowe losowanie w Nyonie. Pierwszy mecz mistrz Polski rozegra 9 lub 10 lipca na wyjeździe, a rewanż odbędzie się 16 lub 17 lipca. Aby awansować do fazy grupowej, debiutujący w Champions League Piast musi pokonać mistrza Białorusi i trzech innych rywali.

Wielkie zwycięstwa

Pechowe losowanie Piasta w walce o Ligę Mistrzów Piast Gliwice... czytaj dalej » Już ten pierwszy krok jest bardzo dużym wyzwaniem. BATE to jeszcze niedawno regularny uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów. W latach 2008-2016 wystąpił w niej pięciokrotnie. W najbardziej udanym dla siebie 2012 roku zdołał pokonać na wyjeździe Lille 3:1 oraz u siebie późniejszego finalistę Bayern Monachium także 3:1. Ekipa BATE nie awansowała z grupy, ale było o niej głośno.

W krajowej ekstraklasie jest dominatorem - mistrzostwo zdobywa co roku od sezonu 2006 (na Białorusi gra się systemem wiosna-jesień). Po 11 kolejkach obecnych rozgrywek jest na drugim miejscu, dwa punkty za prowadzącym Dynamem Brześć. Mistrzowie Białorusi trzykrotnie sięgali także po krajowy puchar i siedmiokrotnie wygrali Superpuchar.

Najlepsi Białorusini

Jak to się stało, że na Białorusi, która nie jest znana z mocnego futbolu, wyrósł tak silny klub w zaledwie 150-tysięcznym mieście? Wszystko za sprawą Anatolija Kapskiego. W połowie lat 90-tych był on dyrektorem fabryki części elektrycznych (w skrócie BATE), a z czasem, kiedy dorobił się milionów, został także właścicielem klubu z Borysowa. Co niezwykle ważne, Kapski stał się także zaufanym człowiekiem prezydenta kraju Aleksandra Łukaszenki, bez którego poparcia nie mógłby budować siły BATE Borysów. W ubiegłym roku prezes wielokrotnych mistrzów Białorusi zmarł, a jego miejsce zajął syn Andriej.

Legia lepiej trafić nie mogła, gorzej z Cracovią. Oto rywale polskich klubów w Lidze Europy We wtorek o 15:30... czytaj dalej » Metody działania klubu sprawdziły się przez lata. Zespół opiera się na najlepszych białoruskich piłkarzach. Obecni najważniejsi reprezentanci to pomocnik Stanislaw Drahun (59 mecze i 10 goli), obrońca Jahor Filipienka (52/1) czy pomocnik Ihar Stasiewicz (47/5). Doświadczenie w kadrze mają też napastnicy Anton Saroka (15/7) i Maksim Skawysz (13/1) czy pomocnik Aleksiej Rios (10/1). Piłkarze zagraniczni stanowią solidne uzupełnienie składu, aczkolwiek nie są to zawodnicy za których BATE wydało krocie.

Postraszyli Arsenal

Klub od początku działalności bardzo mocno stawia na wychowanków. Pierwszy trener nadzoruje zresztą grupy młodzieżowe, które grają w takim samym stylu, jak pierwsza drużyna. Obecnie zespół prowadzi 38-letni Alaksiej Baha. Posadę tę dostał w 2018 roku, a wcześniej przez siedem lat pełnił rolę asystenta.

Źródło: Newspix BATE postawiło się Arsenalowi

O sile BATE w ubiegłym sezonie przekonał się m.in. londyński Arsenal. Zespoły spotkały się w 1/16 Ligi Europy. I w pierwszym meczu u siebie 1:0 wygrali Białorusini.

- To dobrze zorganizowany, walczący zespół - komplementował po spotkaniu trener Kanonierów Unai Emery. - W defensywie każdy wie, co ma robić. Potrafią też błyskawicznie przechodzić do ataku. Takie próby trzeba od razu zatrzymywać, bo inaczej są bardzo groźni. Staraliśmy się wygrać, ale się nie udało. Rywale zapracowali na wygraną - ocenił szkoleniowiec. Co prawda w rewanżu Arsenal wygrał 3:0, ale musiał mocno zapracować na tę wygraną. Piastowi na pewno będzie trudno o sukces z BATE.

Mistrzowie Polski byli nierozstawieni we wtorkowym losowaniu. BATE to jeden z najsilniejszych rywali, na jakich mogli trafić. Pozostałymi byli: NK Maribor (Słowenia), Rosenborg BK (Norwegia), HJK Helsinki (Finlandia), Dundalk FC (Irlandia) oraz The New Saints (Walia).



Pary 1. rundy eliminacji LM:



BATE Borysów (Białoruś) - Piast Gliwice (Polska)

Nomme Kalju (Estonia) - Shkendija Tetowo (Macedonia Płn.)

Suduva Mariampol (Litwa) - Crvena Zvezda Belgrad (Serbia)

Ararat Erywań (Armenia) - AIK Sztokholm (Szwecja)

FK Astana (Kazachstan) - CFR Cluj (Rumunia)

Łudogorec Razgrad (Bułgaria) - Ferencvaros (Węgry)

Partizan Tirana (Albania) - Karabach Agdam (Azerbejdżan)

Slovan Bratysława (Słowacja) - Sutjeska Niksic (Czarnogóra)

Celtic Glasgow (Szkocja) - FK Sarajevo (Bośnia i Hercegowina)

Sheriff Tyraspol (Mołdawia) - Saburtalo Tbilisi (Gruzja)

F91 Dudelange (Luksemburg) - FC Valetta (Malta)

Linfield FC (Irlandia Płn.) - Rosenborg BK (Norwegia)

Valur Reykjavik (Islandia) - NK Maribor (Słowenia)

Dundalk FC (Irlandia) - FK Riga (Łotwa)

The New Saints (Walia) - zwycięzca rundy wstępnej

HJK Helsinki (Finlandia) - HB Torshavn (Wyspy Owcze)