Pechowe losowanie Piasta w walce o Ligę Mistrzów

Sensacyjne rozstrzygnięcie w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Mistrzem Polski po raz pierwszy w swojej historii został Piast Gliwice. Drużyna z Górnego Śląska utarła nosa bogatszym i bardziej utytułowanym rywalom. Pokonała między innymi Legię Warszawa i Lechię Gdańsk. Teraz chwila oddechu i radości - ale nie za długa, bo za moment ruszają intensywne przygotowania do eliminacji Ligi Mistrzów.

Piast świętował. "Ktoś to będzie musiał posprzątać"

08.03 | Zobacz, co powiedział po meczu Górnik Zabrze - Piast Gliwice trener gości Waldemar Fornalik. Jego zespół wygrał 2:0 po golach Kirkeskova i Sedlara.

Wiadomo było, że drużyna Waldemara Fornalika ze względu na niski współczynnik w klubowym rankingu UEFA nie będzie rozstawiona w żadnej z czterech rund kwalifikacji.



Fornalik napisał historię. "Tytuł nie jest przypisany do najbogatszych" Waldemar Fornalik... czytaj dalej » Wśród potencjalnych rywali byli BATE Borysów (Białoruś), NK Maribor (Słowenia), Rosenborg Trondheim (Norwegia), Dundalk (Irlandia), HJK Helsinki (Finlandia) oraz The New Saints (Walia).



Ostatecznie Piast trafił na BATE, które od 2006 roku seryjnie zdobywa mistrzostwo Białorusi (ma ich łącznie 15). W tym czasie ekipa z Borysowa pięciokrotnie występowała w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Pierwszy raz o Ligę Mistrzów

Piast natomiast zadebiutuje w walce o Ligę Mistrzów. Klub z Gliwic dotychczas dwa razy wystąpił w eliminacjach Ligi Europy. W sezonach 2013/14 i 2016/17 odpadał w drugiej rundzie - kolejno z Karabachem Agdam i IFK Goteborg.

Pierwszy mecz mistrz Polski rozegra 9 lub 10 lipca na Białorusi, a rewanż odbędzie się 16 lub 17 lipca.