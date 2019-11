Kolejka hitów w Lidze Mistrzów. Cztery drużyny mogą świętować awans

Na razie kwalifikacje do fazy pucharowej mają trzy drużyny - Paris Saint-Germain, Bayern Monachium i Juventus. Wszystkie zapewniły sobie ją w poprzedniej, czwartej kolejce. W najbliższej mogą dołączyć do nich kolejne cztery. Benzema ucieka Lewandowskiemu. "Nie jestem żadną legendą" Karim Benzema w... czytaj dalej »

Real - PSG

Szlagierowo zapowiada się mecz w stolicy Hiszpanii, gdzie Real spróbuje wziąć rewanż na mistrzach Francji za wrześniową porażkę w Paryżu 0:3. Szansa na to spora, bo dotychczas Królewscy trzynastokrotnie podejmowali przed własną publicznością francuskie drużyny i nie ponieśli w nich ani jednej porażki, notując dziesięć zwycięstw i trzy remisy.

Wygrana we wtorek przypieczętuje ich awans. Klub ze stolicy Hiszpanii ma już za sobą słabszy okres gry. Przed trzema tygodniami rozgromił u siebie Galatasaray 6:0, a w Primera Division wygrał z Eibar 4:0 i w sobotę z Realem Sociedad San Sebastian 3:1.

Jednak przed miesiącem, po porażce na Majorce 0:1 nastroje w Madrycie były do tego stopnia kiepskie, że zlecono sondaż wśród kibiców, którym zadano pytanie, czy chcą by Zinedine Zidane pozostał na ławce trenerskiej do końca sezonu. Ponad połowa (51,8 proc.) odpowiedziała, że tak.

Dla PSG stawką spotkania będzie pierwsze miejsce w grupie A. Paryżanom do osiągnięcia celu wystarczy remis.

Galatasaray - Club Brugge

W drugim spotkaniu tej grupy Galatasaray zmierzy się w Stambule z Club Brugge. Belgowie przedłużą nadzieje na awans pod warunkiem zdobycia trzech punktów oraz porażki Realu z PSG. Kosmiczne liczby Lewandowskiego. "Genialny" Ta maszyna się... czytaj dalej »

Crvena Zvezda - Bayern

Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego, jedyny obok PSG zespół z kompletem punktów po czterech kolejkach, zagra w Belgradzie z Crveną Zvezdą o pierwszą lokatę w grupie B. W sobotę w Duesseldorfie zakończyła się seria 11 meczów Bundesligi, w których polski napastnik zdobywał co najmniej jedną bramkę. W Lidze Mistrzów strzelił w tym sezonie sześć goli, a o jeden więcej ma na koncie tylko 19-letni Norweg Erling Braut Haaland z Salzburga.

Tottenham - Olympiakos

Drugie miejsce w tej grupie jest na wyciągnięcie ręki dla Tottenhamu Hotspur. Londyńczycy, od kilku dni pod wodzą słynnego portugalskiego trenera Jose Mourinho, zapewnią sobie awans wygraną u siebie z Olympiakosem Pireus. Koguty mogą sobie pozwolić nawet na porażkę, jeśli Bayern wygra w stolicy Serbii.

Manchester City - Szachtar

Remis wystarczy do zdobycia przepustki Manchesterowi City, który podejmie Szachtar Donieck (grupa C). W drugim spotkaniu Atalanta Bergamo zagra z Dinamem Zagrzeb Damiana Kądziora. Juventus uratował się w ostatnim kwadransie. Na kłopoty Higuain W meczu 13.... czytaj dalej »

Juventus - Atletico

W grupie D Atletico Madryt musi wygrać w Turynie, by dołączyć do pewnego już awansu Juventusu Wojciecha Szczęsnego. Jeśli podopiecznym Diego Simeone nie uda się ta sztuka, to w ostatniej kolejce zagrają o główną stawkę z Lokomotiwem Moskwa Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa. Moskwianie we wtorek będą podejmować Bayer Leverkusen.

W środę zostaną rozegrane mecze w czterech pozostałych grupach, w których nie ma jeszcze najważniejszych rozstrzygnięć.

Liverpool - Napoli

W grupie E najbliżej awansu są obrońca tytułu Liverpool oraz SSC Napoli Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Obie drużyny zmierzą się w tej kolejce na stadionie Anfield, a zwycięzca zapewni sobie udział w fazie pucharowej.

Barcelona - Borussia

Dwie najlepsze ekipy spotkają się także w grupie F - Barcelona podejmie na Camp Nou Borussię Dortmund Łukasza Piszczka. I także w tym przypadku wygrana zapewni awans do 1/8 finału. Drugie spotkanie Slavia Praga - Inter Mediolan poprowadzi Szymon Marciniak.

Lipsk - Benfica

W grupie G w najlepszej pozycji wyjściowej jest RB Lipsk, który awansuje dalej, jeśli pokona u siebie Benficę Lizbona.

Valencia - Chelsea, Lille - Ajax

Bardziej skomplikowana jest sytuacja w grupie H, gdzie trzy drużyny mają po 7 punktów: Ajax Amsterdam, Chelsea Londyn i Valencia. W środę Valencia zagra z Chelsea, a Ajax zmierzy się na wyjeździe z Lille.

Program meczów 5. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 26 listopada



grupa A

Galatasaray Stambuł - Club Brugge (godz. 18.55)

Real Madryt - Paris Saint Germain (21.00)

grupa B

Tottenham Hotspur - Olympiakos Pireus (21.00)

Crvena Zvezda Belgrad - Bayern Monachium (21.00)

grupa C

Manchester City - Szachtar Donieck (21.00)

Atalanta Bergamo - Dinamo Zagrzeb (21.00)

grupa D

Lokomotiw Moskwa - Bayer Leverkusen (18.55)

Juventus Turyn - Atletico Madryt (21.00)



środa, 27 listopada



grupa E

KRC Genk - FC Salzburg (21.00)

Liverpool - SSC Napoli (21.00)

grupa F

Barcelona - Borussia Dortmund (21.00)

Slavia Praga - Inter Mediolan (21.00)

grupa G

Zenit Sankt Petersburg - Olympique Lyon (18.55)

RB Lipsk - Benfica Lizbona (21.00)

grupa H

Valencia - Chelsea Londyn (18.55)

Lille OSC - Ajax Amsterdam (21.00)