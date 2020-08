Pudło sezonu Sterlinga. Szklany sufit City w Lidze Mistrzów

Guardiola znowu za burtą. Sensacyjny Lyon w półfinale Ligi Mistrzów! Olbrzymia... czytaj dalej » Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć doświadczonemu napastnikowi w tak ważnym momencie meczu. W 86. minucie, przy prowadzeniu Lyonu 2:1, Sterling otrzymał doskonałe podanie od Gabriela Jesusa. Wystarczyło precyzyjnie dostawić nogę, by skierować piłkę do pustej bramki. Sterling z kilku metrów strzelił nad poprzeczkę.

City za burtą Ligi Mistrzów

Wyrównująca bramka mogła odmienić losy spotkania. Zamiast tego pogrążyła City, które kilka minut później straciło trzeciego gola i pożegnało się z Ligą Mistrzów. Trzeci raz z rzędu w ćwierćfinale.

Na jednym etapie Ligi Mistrzów Guardiola utknął po raz drugi. Wcześniej podobna przypadłość dopadła go, gdy był trenerem Bayernu Monachium. Jednak wtedy udawało mu się dotrzeć do półfinałów pucharowych rozgrywek. Obejmując City liczył na przełamanie tamtej klątwy i powrót do chwały, jaką zdobywał z Barceloną, z którą sięgał po upragniony puchar dwukrotnie.

Tymczasem klątwa trwa w najlepsze. City od trzech sezonów nie jest w stanie przebrnąć przez ćwierćfinały.