Szalona końcówka w Lizbonie. Niemiecka sensacja w półfinale

Wraca po groźnej kontuzji, wierzy w Bayern. "Mamy szansę osiągnąć coś wyjątkowego" Fatalne wieści... czytaj dalej » Jeszcze w niedzielę doniesienia z Madrytu napływały niepokojące. Najpierw do mediów dotarła wiadomość o dwóch zakażonych osobach w klubie - bez nazwisk, bez funkcji. Potem poinformowano, że to piłkarze - argentyński napastnik Angel Correa i chorwacki obrońca Sime Vrsaljko. I zrobiło się nerwowo.

Wyniki testów przeprowadzonych w poniedziałek dały wyniki negatywne, więc Simeone i inni zawodnicy mogli odetchnąć.

Nagelsmann: gracze byli zrelaksowani

Na wszelki wypadek obu i tak zalecono domową izolację, a drużyna we wtorek odleciała do Lizbony. Dlaczego Lizbona? Z powodu pandemii COVID-19 od 1/4 finału zmieniono format rozgrywek LM i właśnie tam postanowiono zorganizować miniturniej. O awansie do dalszej fazy decyduje jedno spotkanie. Od 12 do 15 sierpnia rozgrywane są ćwierćfinały, a 18 i 19 sierpnia - półfinały. Triumfator wyłoniony zostanie 23 sierpnia.

Atletico w 1/8 sztuki dokonało nie lada - wyrzuciło z rozgrywek Liverpool, czyli obrońcę tytułu.

- Wiadomo, że w systemie mecz-rewanż ich doświadczenie jest ogromne. A nas czeka jedno spotkanie, w którym zdarzyć może się absolutnie wszystko. Tak, presja i stres są, to oczywiste, dlatego staramy się, by gracze byli jak najbardziej zrelaksowani - opowiadał Julian Nagelsmann, trener niemieckiej drużyny, występującej w tej fazie po raz pierwszy. Radzić musiał sobie bez najlepszego strzelca Timo Wernera, bo ten w letnim okienku transferowym podpisał kontrakt z Chelsea.

Simeone, owszem, kolegę po fachu chwalił, że młody, że obiecujący, że zajął w lidze krajowej trzecie miejsce, ale na pytanie o czwartkowe starcie odpowiedź była jasna. - Powiedzieć, że zwycięstwo jest ważne, to za mało. To jedyna opcja - oświadczył Argentyńczyk.

Źródło: PAP/EPA Walki na boisku nie brakowało

Zalani krwią padli na murawę

Pierwsi przed szansą na Estadio Jose Alvalade, szansą całkiem przyzwoitą, stanęli gracze z Niemiec. Po rzucie rożnym w 4. minucie Marcel Halstenberg huknął z woleja - w trybuny, puste, bez kibiców rzecz jasna. W odpowiedzi główkował Stefan Savić, Peter Gulacsi nie miał jednak żadnych problemów z obroną. Po chwili z pola karnego uderzał Yannick Carrasco, tuż przy słupku. Gulacsi znowu był górą.

Pięć minut dzieliło ich od półfinału Ligi Mistrzów. "Żal jest ogromny, było tak blisko" Piłkarze Atalanty... czytaj dalej » Atletico atakowało, Atletico było agresywniejsze. Lipsk straszył i nękał rywala kontrami, szybkimi podaniami przenosił się na jego połowę, co bardzo denerwowało Simeone. Gole nie padały.

W minucie 23. Savić i Halstenberg poszybowali do lecącej wysoko piłki. Zderzyli się głowami, zalani krwią padli na murawę, a prowadzący spotkanie Szymon Marciniak musiał je przerwać, by poszkodowani zostali opatrzeni. Obaj wrócili do gry, przyjaźnie wymieniając wcześniej uwagi.

Już w doliczonym do pierwszej połowy czasie Dayot Upamecano, który obrońców przeskoczył, mógł dać RB Lipsk prowadzenie. Nie dał, bo z jego strzałem głową Jan Oblak spokojnie i pewnie sobie poradził.

Do przerwy 0:0.

Gdzie byli obrońcy?

Lipsk zadał cios zaraz po rozpoczęciu drugiej części. Znowu zademonstrował błyskawiczne podania, do tego precyzyjne, aż w końcu MarcelSabitzer dograł na głowę DanielaOlmo. Tym razem Oblak był bezradny.

Atletico ruszyło. Musiało. Renan Lodi upomniany został przez Marciniaka za próbę wymuszenia jedenastki. Wybrańcy Simeone atakowali, co oznaczały także ogromne ryzyko utraty drugiej bramki, po kontrze rywali.

Źródło: PAP/EPA Joao Felix na 1:1 trafił z rzutu karnego



Wyrównanie padło w minucie 71., z karnego. Szarżował Joao Felix, podciął go LukasKlostermann. Marciniak bez wahania odgwizdał przewinienie, a poszkodowany, który na boisku pojawił się niecały kwadrans wcześniej, pokonał Gulacsiego, choć ten jak długi wyciągnął się w dobrą stronę.

Dogrywka? Na dwie minuty przed końcem podstawowego czasu rywalizacji Tyler Adams znalazł się sam przed linią pola karnego madryckiego zespołu. Gdzie byli obrońcy? Uderzył, trafił w Savicia, a zmylony rykoszetem Oblak znowu musiał sięgnąć do siatki.

W półfinale - 18 sierpnia - RB Lipsk zmierzy się z PSG.







Wynik i program piłkarskiej LM (wszystkie mecze w Lizbonie, godz. 21):



ćwierćfinały

środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)

czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt 2:1 (0:0)

bramki: Olmo (51.), Adams (88.) - Felix (71.)

piątek, 14 sierpnia

Barcelona - Bayern Monachium

sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon



półfinały



wtorek, 18 sierpnia

RB Lipsk - Paris Saint-Germain



środa, 19 sierpnia

Man. City/Lyon - Barcelona/Bayern



finał

niedziela, 23 sierpnia