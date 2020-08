Bayern trenuje w Portugalii, Messi po wizycie u lekarza. "Teraz cała naprzód"

- Robert Lewandowski strzelił w Bundeslidze 34 gole, dużo bramek zdobył również w Lidze Mistrzów i w Pucharze Niemiec. On po prostu rozgrywa fantastyczny sezon i zasługuje na Złotą Piłkę. To niesprawiedliwe, że France Football zdecydowało się na odwołanie plebiscytu - powiedział prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge.

Lothar Matthaeus: Lewandowski to obecnie nie tylko najlepszy gracz na świecie Jeszcze w tym... czytaj dalej » Pierwszy skład Barcelony w poniedziałek miał wolne. Wyjątkiem był Messi, co dla fanów Dumy Katalonii dobrą wiadomością nie jest. Argentyńczyk przyjechał do klubowego ośrodka na spotkanie z lekarzami. Sprawdzali, co z jego nogą, mocno obitą po starciu z potężnym Kalidou Koulibalym w sobotnim spotkaniu z Napoli.

"Sześć goli różnicy"

W ośrodku Messi spędził 1,5 godz. Oficjalnego komunikatu nie ma, ale - jak pisze "Marca" - przeciwko Bayernowi zagra. Pewny jego występu jest także szkoleniowiec Barcy Quique Setien. - Kopnięcie było bolesne, potrzebne są zabiegi, ale taki uraz nie jest problemem. Leo czuje się dobrze - zapewnił.

O bawarskiej drużynie wypowiadał się tylko z szacunkiem. - Dwumecz z Chelsea wygrali 7:1, o czym tu więcej mówić. Sześć goli różnicy! To znakomity zespół - oznajmił.

W 1/8 finału Bayern pokonał londyński zespół 3:0 i 4:1. Robert Lewandowski strzelił w tych spotkaniach trzy gole i zanotował cztery asysty.



Friday. 9pm CEST. #BarçaBayern. @ChampionsLeague quarterfinal. Mark your .https://t.co/YtRDoFbEaM — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 11, 2020





W formie i pewni siebie

W Bayernie - rzecz jasna - panuje optymizm. - Jesteśmy w formie, jesteśmy pewni siebie - ogłosił trener mistrzów Niemiec Hansi Flick.

Lewandowski na tropie kolejnego rekordu Ligi Mistrzów. "To nie jest dla mnie cel" Robertowi... czytaj dalej » Do Portugalii polecieli już w niedzielę. Zatrzymali się Lagos, około 300 km od Lizbony. Tam w spokoju, z widokiem na ocean, szykują się do bitwy z Dumą Katalonii. Pierwsze zajęcia mieli w poniedziałkowy poranek. - Musimy naładować baterie, a w piątek po raz kolejny pokazać naszą siłę - wyznał Flick. Po południu dał drużynie wolne.

Do Lizbony Bayern przeniesie się w czwartek.

Ze względu na pandemię COVID-19 zmieniono format rozgrywek LM. Tym razem nie będzie dwumeczu - o awansie zadecyduje jedno spotkanie. W miniturnieju - od 12 do 15 sierpnia - rozegrane zostaną cztery ćwierćfinały, a 18 i 19 sierpnia półfinały. Triumfator LM zostanie wyłoniony 23 sierpnia.

Napastnik bawarskiej ekipy Thomas Mueller zwraca uwagę, że w nowej formule koncentracja odgrywać będzie ogromną rolę. - Cały nasz wysiłek pójdzie na marne w jeden wieczór, jeżeli jej nie utrzymamy. Na tym etapie i na tym poziomie możliwe jest absolutnie wszystko. Teraz cała naprzód - zagrzał kolegów do walki.



#MissionLis6on#packmaspic.twitter.com/fwG0N0WQCj — FC Bayern München (@FCBayern) August 10, 2020





Ćwierćfinały (od tej fazy wszystkie mecze w Lizbonie, godz. 21)



środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint Germain (I)



czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt (II)



piątek, 14 sierpnia

Barcelona - Bayern (III)



sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon (IV)



półfinały (Lizbona, godz. 21.00)



wtorek, 18 sierpnia

zwycięzca II - zwycięzca I



środa, 19 sierpnia

zwycięzca IV - zwycięzca III



finał

niedziela, 23 sierpnia