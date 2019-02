Real rusza po obronę tytułu. Na drodze dzielny Ajax

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? Barcelona Bayern Borussia Juventus Manchester City PSG FC Porto Real Ajax Atletico Liverpool Lyon Manchester United AS Roma Schalke Tottenham Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? Wyniki głosowania 17% Barcelona 17% 11% Bayern 11% 5% Borussia 5% 12% Juventus 12% 6% Manchester City 6% 5% PSG 5% 3% FC Porto 3% 7% Real 7% 4% Ajax 4% 3% Atletico 3% 11% Liverpool 11% 3% Lyon 3% 6% Manchester United 6% 3% AS Roma 3% 3% Schalke 3% 1% Tottenham 1% Oddanych głosów: 8406 zobacz wyniki

Do pierwszego gwizdka w Amsterdamie wciąż ponad 20 minut, przypomnijmy sobie zatem jak było we wtorkowym hicie LM.

20:29