Młodzież Ajaksu marzy o finale Ligi Mistrzów. To Tottenham jest w gorszej sytuacji

20:55 Nagła zmiana w składzie Ajaksu. Kasper Dolberg zastąpił Davida Neresa, którego nie ma nawet na ławce rezerwowych.

20:55

BREAKING!

Kasper Dolberg will replace David Neres in the starting XI.#UCL#ajatotpic.twitter.com/JyjmFxFpvC — AFC Ajax (@AFCAjax) 8 maja 2019

20:30 Nietypowa sytuacja z pierwszego meczu. Jordie van der Laan także dzisiaj ma pojawić się na trybunach.

20:13 Składy obu ekip:

20:13

One change for Ajax



Mazraoui replaces Veltman#UCLpic.twitter.com/KXVY1jSdb9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 maja 2019

20:13

Vertonghen, Wanyama and Son all start for Tottenham#UCLpic.twitter.com/yOiLSKApl5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 maja 2019

20:08

Ajax arrive ahead of kick-off



Who's their key man tonight? #UCLpic.twitter.com/2B8ily6Lhi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 maja 2019

20:07

Tottenham check-in at the Johan Cruijff ArenA #UCLpic.twitter.com/mflb9WqfRR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 maja 2019

20:02 Mauricio Pochettino wyznał z kolei, że jeżeli stanie się "cud" i jego Tottenham wygra te rozgrywki, to on może już opuścić klub. Z prostej przyczyny - bo nie byłby w stanie osiągnąć z zespołem większego sukcesu.

19:51

Amsterdam awaits



Where in the world are you watching? #UCLpic.twitter.com/Bxq4GTKyfR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 maja 2019