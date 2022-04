Odpadli z Legią, znów zawstydzili Romę

Po 81 minutach Bodo/Glimt remisowało z Kristiansund 1:1. Wówczas boskim uderzeniem z woleja popisał się Marius Lode. Piłka z ogromną prędkością i niesamowitą rotacją wpadła do siatki, zapewniając Bodo/Glimt wygraną 2:1. Liga norweska na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

O takich przypadkach zwykło się mowić "z piekła do nieba"! Bodo/Glimt momentalnie odwraca losy wyjazdowego meczu z Rosenborgiem.

Wszystko wskazywało na to, że Roma tym razem poradzi sobie z niżej notowanym rywalem. W 43. minucie prowadzenie gościom dał Lorenzo Pellegrini. Jednak w drugiej połowie gospodarze trafili do siatki dwukrotnie. Najpierw dokonał tego w minucie 56. Brice Wembangomo, a w końcówce meczu zwycięstwo Bodo/Glimt zapewnił Hugo Vetlesen.

Odpadli z Legią

Barcelona zaskoczona. Kwestia awansu do półfinału Ligi Europy otwarta Eintracht... czytaj dalej » W drużynie Romy do 65. minuty grał Nicola Zalewski.



To trzeci mecz Romy pod wodzą Mourinho z tym rywalem i Portugalczyk jeszcze ani razu nie cieszył się ze zwycięstwa. W fazie grupowej w Rzymie padł remis 2:2, a w Bodo gospodarze wygrali aż 6:1.

Mistrzowie Norwegii są rewelacją rozgrywek Ligi Konferencji, do których awansowali w eliminacjach po tym, jak wcześniej odpadli w dwumeczu z Legią Warszawa w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów.

Rewanż we Włoszech planowany jest na 14 kwietnia.

Milik kontuzjowany

W przyszłym tygodniu zakończy się też rywalizacja w trzech pozostałych parach. W czwartek w pierwszych meczach Feyenoord Rotterdam zremisował u siebie ze Slavią Praga 3:3, Olympique Marsylia, z kontuzjowanym Arkadiuszem Milikiem poza kadrą, pokonała we Francji PAOK Saloniki 2:1, a w spotkaniu Leicester City z PSV Eindhoven w Anglii gole nie padły.



Finał pierwszej edycji Ligi Konferencji zaplanowany jest na 25 maja w Tiranie.



Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałowych piłkarskiej Ligi Konferencji:



czwartek, 7 kwietnia

Feyenoord Rotterdam - Slavia Praga 3:3 (1:1)

Bodo/Glimt - AS Roma 2:1 (0:1)

Olympique Marsylia - PAOK Saloniki 2:1 (2:0)

Leicester City - PSV Eindhoven 0:0



rewanże



czwartek, 14 kwietnia

PSV Eindhoven - Leicester City (godz. 18.45)

Slavia Praga - Feyenoord Rotterdam (21.00)

AS Roma - Bodoe/Glimt (21.00)

PAOK Saloniki - Olympique Marsylia (21.00)



pary półfinałowe



Leicester City/PSV Eindhoven - Bodoe/Glimt/AS Roma

Feyenoord Rotterdam/Slavia Praga - Olympique Lyon/PAOK Saloniki