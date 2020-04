Odpuścili dogrywanie sezonu i się narazili. "Największy skandal w historii"

Chciał podać do kolegi, wbił piłkę do własnej siatki. Komiczny...

Video: Eurosport/SNTV

W ostatnich minutach starcia z PSV niektórzy piłkarze myślami byli już w szatni. Od 70. minuty przegrywali 0:2, strat nie udało się odrobić, pozostało jedynie dograć spotkanie do gwizdka. Dekoncentracja zemściła się w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Wówczas, nieatakowany przez rywali, Mike Tresor Ndayishimiye wycofał piłkę do kolegi z obrony. Zrobił to jednak tak źle, że ta wpadła do siatki. Spotkanie zakończyło się wygraną PSV 3:0.

