Krychowiak łapie formę w Grecji. Gol i asysta w ważnym meczu

27.05 | Piłkarz reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak zapewnił, że wszystko idzie w odpowiednim kierunku w przygotowaniach do mistrzostw Europy. Mówił też o najbliższym rywalu Biało-Czerwonych, Rosji.

- Nie widziałem jeszcze filmu z Grzegorzem Krychowiakiem. Kiedy z nim rozmawiałem, to opowiadał, że wystąpił. Ale efektów jeszcze nie widziałem. Więc nie wiem, czy mam się bać, czy nie. Z chęcią zobaczę, jak on wygląda w tym filmie - powiedział Robert Lewandowski na konferencji prasowej reprezentacji Polski w Opalenicy.

Pierwszy gol Krychowiaka w Grecji. Doczekał się zwycięstwa Do czwartego... czytaj dalej » 32-letni Krychowiak ustalił wynik w 60. minucie, a w 78. opuścił boisko. W drużynie gospodarzy wystąpił również inny reprezentant naszego kraju Damian Szymański, który rozegrał cały mecz.

Szansa na europejskie puchary

Rywalizujący w grupie mistrzowskiej AEK zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Tytuł już wcześniej zapewnił sobie Olympiakos Pireus.

Krychowiak cały czas jest piłkarzem FK Krasnodar, skąd został wypożyczony do Grecji - w związku z wojną kontrakty zagranicznych piłkarzy z rosyjskimi i ukraińskimi zespołami zostały zawieszone.

Doświadczony pomocnik wybrał ofertę AEK Ateny i pozostanie w tym klubie do 30 czerwca.

Na razie nie wiadomo, gdzie będzie grał w następnym sezonie. Kibice w mediach społecznościowych od dawna zachęcają go do pozostania w Grecji. Pochlebne recenzje Krychowiak zbiera także od mediów oraz ekspertów.









Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek w Grecji AEK jest na piątym miejscu w tabeli grupy mistrzowskiej. Czwartą lokatę, dającą prawo gry w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy, zajmuje Aris Saloniki. I to właśnie z Arisem AEK zagra kolejny mecz. Odbędzie się on w sobotę.