Mbappe wciąż strzela i śrubuje rekordy. "To mnie napędza"

Paryżanom w odniesieniu gładkiego zwycięstwa nie przeszkodził fakt, że wciąż muszą sobie radzić bez kontuzjowanych Brazylijczyka Neymara i Urugwajczyka Edinsona Cavaniego.



Mbappe pokonał bramkarza gości w 69. i 89. minucie, ustalając wynik spotkania. Wcześniej, pod koniec pierwszej połowy, bramkę dla PSG zdobył Christopher Nkunku.



Manchester United jedną nogą poza Ligą Mistrzów. Na Old Trafford rządziło PSG Konfrontacja... czytaj dalej » Obrońcy tytułu w tym sezonie rozegrali 14 meczów przed własną publicznością i wszystkie wygrali.

"Każdego dnia ciężko pracuję"

20-letni Mbappe, mistrz świata z 2018 roku z Rosji, strzelił już łącznie 51 goli w Ligue 1. Poprzednim najmłodszym piłkarzem, który tego dokonał, był w 1982 roku Yannick Stopyra, wówczas niespełna 22-letni.



W obecnym sezonie Mbappe zdobył 22 bramki, choć wystąpił zaledwie w 20 meczach. Jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców.



- Każdego dnia ciężko pracuję, by pomagać zespołowi na boisku, ale i dobrze się przy tym bawić. Dlatego lubię piłkę nożną, gdyż można zdobywać gole, poprawiać rekordy. To mnie napędza, daje mi radość - powiedział Mbappe na antenie Canal Plus.



Jak przyznał, ma jednak dystans do swoich osiągnąć, bo jest pewny, że kiedyś ktoś je poprawi. - Mnie też nie wszystko się udaje, np. chciałem dziś zdobyć kolejnego gola, bo autor hat-tricka miał obiecaną piłkę z meczu - dodał z uśmiechem.

Źródło: Newspix Kylian Mbappe ma już 51 goli w lidze francuskiej

Spora przewaga

Paryżanie, którzy mają jeszcze jeden mecz zaległy, zgromadzili dotychczas 68 punktów i aż o 17 wyprzedzają Lille OSC. Wicelider dzień wcześniej zremisował na wyjeździe ze Strasbourgiem 1:1. To drugi z rzędu ligowy remis Lille.



Odradzające się po kryzysie Monaco Kamila Glika podejmie w niedzielny wieczór trzeci w tabeli zespół - Olympique Lyon.