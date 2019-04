Koronacja znów odłożona. PSG zdemolowane

Paryżanie z tytułu mogli cieszyć się już tydzień temu i to na własnym stadionie. Musieli wygrać ze Strasbourgiem, a tymczasem zremisowali. W niedzielę nadarzyła się szansa numer 2.

Do pełni szczęścia potrzebowali minimum punktu (przed niedzielą mieli 20-punktową przewagę nad grupą pościgową i siedem meczów do rozegrania). Niby niewiele, ale musieli go zdobyć na wyjeździe, z rewelacyjnym Lille. To zespół, który jeszcze rok temu cudem uratował się przed spadkiem, a w tym bije się o awans do Ligi Mistrzów. Jest na dobrej drodze, bo ma drugie miejsce i kilkupunktową przewagę nad kolejnym Lyonem.

Smutek Mbappe, radość w Lille

Nikt nie spodziewał się, że PSG czeka spacerek. Wprawdzie pierwszy do siatki, już w trzeciej minucie, trafił Kylian Mbappe, ale pierwsi z gola cieszyli się gospodarze. Mbappe był na spalonym, a za chwilę piłkę do własnej bramki wbił niefortunnie interweniujący obrońca paryżan Thomas Meunier.

W Lille zapanowało szaleństwo, ale potrwało cztery minuty. Wyrównał Juan Bernat, za parę chwil znów cieszył się Mbappe, ale ponownie jego radość brutalnie przerwano. VAR wykazał, że i w tej sytuacji był na spalonym.

Źródło: Getty Images Juan Bernat strzelił na 1:1

PSG w dziesięciu

PSG utrzymywało się dłużej piłce, ale nic z tego nie wynikało. Nadeszły też problemy dla gości. Od 36. minuty musieli radzić sobie w dziesięciu, bo Juan Bernat, strzelec gola, obejrzał czerwoną kartkę za faul na wychodzącym na czystą pozycję Nicolasa Pepe.

Z rzutu wolnego nici, ale gospodarze zaczęli sobie śmielej poczynać. Napastnik z Wybrzeża Kości Słoniowej dał się we znaki obrońcom lidera jeszcze raz, na początku drugiej połowy. Pepe znalazł się sam przed bramkarzem Alphonse Areolą i z zimną krwią dał prowadzenie Lille.

Źródło: Getty Images Lille postawiło się mistrzom

Gospodarze poszli za ciosem. Ośmieszyli paryską obronę szybkimi podaniami, a Jonathan Bamba podwyższył prowadzenie - było 3:1. Ale nie powiedzieli ostatniego słowa.

Z rzutu wolnego dośrodkował Pepe, a z gola po strzale głową cieszył się Brazylijczyk Gabriel. Na koniec bramkę od siebie dołożył Jose Fonte. PSG zdemolowane 5:1! Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Korona znów została odłożona.

W środę przed paryżanami trzecia okazja do świętowania swojego ósmego mistrzostwa kraju. W Nantes zagrają zaległy mecz 28. kolejki.

Wyniki 32. kolejki:

Montpellier - Toulouse 2:1

Rennes - Nice 0:0

Saint-Etienne - Bordeaux 3:0

Olympique Marsylia - Nimes 2:1

Caen - Angers 0:1

AS Monaco - Reims 0:0

Strasbourg - Guingamp 3:3

Dijon - Amiens 0:0

Nantes - Olympique Lyon 2:1

Lille - Paris Saint-Germain 5:1