Trudno będzie to powtórzyć. Niebywałe rozstrzygnięcie w Lidze Europy

Zadecydował podpunkt G. Takiej walki w Lidze Mistrzów dawno nie było Benfica i PSG... czytaj dalej » Już środowe zakończenie fazy grupowej Ligi Mistrzów przyniosło zaskakujące rozstrzygnięcie w grupie H. Benfica rzutem na taśmę - liczbą strzelonych goli na wyjeździe - wyprzedziła PSG, a zdecydowała o tym bramka w doliczonym czasie gry meczu z Maccabi Hajfa (6:1).

Odwrócili tabelę

W czwartek kibice doświadczyli jeszcze bardziej niebywałej sytuacji w grupie F Ligi Europy.

Przed ostatnią serią gier w najlepszym położeniu były Lazio Rzym i Sturm Graz. Obie drużyny zgromadziły po osiem punktów. Pięć punktów miały Feyenoord Rotterdam Sebastiana Szymańskiego oraz FC Midtjylland. Zarówno Holendrzy, jak i Duńczycy mieli jednak jeszcze wszystko w swoich rękach, ponieważ w ostatniej kolejce rozgrywali mecze z bezpośrednimi rywalami w walce o awans: Feyenoord z Lazio, a Midtjylland ze Sturmem.

Jak się potem okazało, zespołom, które były gospodarzami czwartkowych spotkań, udało się odnieść zwycięstwa. Ekipa Polaka wygrała 1:0, a ta ze Skandynawii - 2:0. W efekcie każdy z czterech klubów w tej grupie zakończył zmagania z identycznym dorobkiem (ośmiu) punktów. Jak się okazuje, to pierwszy taki przypadek w historii europejskich rozgrywek - czy to Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy, czy też rozgrywek trzeciej kategorii, czyli Ligi Konferencji.



1 - Group F in the 2022-23 #UEL is the first time all four teams have finished on the same points in a group in major European competition (UCL since 1992, UEL since 2009 and UECL). Unique. https://t.co/rgZ2WG99bu — OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2022

O kolejności miejsc nie mógł w tym wypadku decydować bilans gier bezpośrednich. Co zatem okazało się kluczowe? Kwestię poszczególnych lokat pozwoliła rozwikłać dopiero różnica bramek zdobytych i straconych ze wszystkich sześciu meczów.

Najgorszą miał Sturm - 4:10 (-6) - co oznaczało, że Austriacy skazani są na ostatnie, czwarte miejsce w grupie. Trzecia pozycja przypadła ekipie Lazio: 9:11 (-2), dlatego rzymianom przyjdzie się w lutym przyszłego roku mierzyć w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji z klubami, które były drugie w swojej grupie w tych rozgrywkach (rywalem drużyny ze stolicy Włoch może być Lech Poznań).

W przypadku obsadzenia miejsca pierwszego i drugiego było jeszcze trudniej, ponieważ Feyenoord i Midtjylland miały identyczną różnicę bramek: +4. W tym wypadku zdecydował kolejny punkt regulaminu - większa liczba strzelonych goli. I tu lepszy - o jedną bramkę - okazał się zespół z Rotterdamu: 13 do 12.

Dzięki temu Szymański i spółka automatycznie zameldowali się w 1/8 finału Ligi Europy, a Duńczycy zagrają dwumecz w 1/16 finału z jedną z drużyn, która zajęła trzecie miejsce w swojej grupie w Lidze Mistrzów (w tym gronie były m.in. Barcelona Roberta Lewandowskiego oraz Juventus Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika).



All settled in Group F #UELpic.twitter.com/LP1hLULpkb — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 3, 2022

Wyniki wszystkich meczów grupy F Ligi Europy:

1. kolejka:

Lazio - Feyenoord 4:2

Sturm - Midtjylland 1:0



2. kolejka:

Feyenoord - Sturm 6:0

Midtjylland - Lazio 5:1



3. kolejka:

Midtjylland - Feyenoord 2:2

Sturm - Lazio 0:0



4. kolejka:

Feyenoord - Midtjylland 2:2

Lazio - Sturm 2:2



5. kolejka:

Lazio - Midtjylland 2:1

Sturm - Feyenoord 1:0

6. kolejka:

Feyenoord - Lazio 1:0

Midtjylland - Sturm 2:0