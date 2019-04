Sześć goli w meczu Benfiki. Chelsea uratowała wygraną w Czechach

Zieliński z pudłem, Napoli bez gola. Arsenal wygrał po zabójczym początku Napoli Piotra... czytaj dalej » W 20. minucie w Lizbonie obrońca gości Evan N’Dicka sfaulował wbiegającego w pole karne Gedsona Fernandesa i otrzymał za to z miejsca czerwoną kartkę. Rzut karny wykorzystał Joao Felix. Wydawało się, że po tak mocnym podwójnym ciosie drużyna Eintrachtu się nie podniesie. Tymczasem podopieczni Adolfa Huettera zdołali w osłabieniu zdobyć dwie bramki.

Nieoczekiwany prezent

Jeszcze w pierwszej części pomógł im w tym pomocnik gospodarzy Ljubomir Fejsa. Serb stracił w głupi sposób piłkę na swojej połowie, co skończyło się kontrą, którą wykończył supersnajper ekipy z Frankfurtu Luka Jović. Remis nie trwał jednak długo. Tuż przed zejściem do szatni na przerwę potężnym strzałem zza pola karnego prowadzenie Benfice dał ponownie Joao Felix. Po zmianie Eintracht szybko dwie bramki zdobyli Ruben Dias i Joao Felix, czym skompletował hat tricka. Wynik 4:1 dawał komfortową zaliczkę przed rewanżem, ale gospodarze to zepsuli. Gola dającego nadzieję w drugim spotkaniu po strzale głową z dośrodkowania z rzutu rożnego strzelił rezerwowy Portugalczyk Goncalo Paciencia

Męczarnie w Pradze

Chelsea mogła spodziewać się ciężkiej przeprawy w stolicy Czech. Londyńczycy nie rozgrywają wybitnego sezonu, podczas gdy Slavia radzi sobie w Lidze Europy bardzo dobrze. W poprzedniej rundzie wyeliminowała po dogrywce faworyzowaną Sevillę. To się potwierdziło, bo gospodarze długo grali z The Blues jak równi z równymi. Willian w 25. minucie trafił co prawda w poprzeczkę, ale to piłkarze Slavii sprawiali lepsze wrażenie. W drugiej połowie Chelsea zagrała lepiej. W efekcie skromne zwycięstwo zapewnił strzałem głową Marcos Alonso z dokładnego dośrodkowania Williana.

Villarreal wypuścił szansę z rąk

W lidze hiszpańskiej oba zespoły już ze sobą rywalizowały. Na terenie Villarrealu we wrześniu ubiegłego roku padł bezbramkowy remis, a pod koniec stycznia w Walencji miejscowi wygrali 3:0. Faworytem rywalizacji w czwartkowy wieczór była Valencia, a nie walczący o utrzymanie w Primera Division gospodarze. Goście objęli prowadzenie w szóstej minucie. Dani Parejo nie trafił co prawda zrzutu karnego, bo Jego strzał wybronił Andres Fernandez, ale bramkarz Villarrealu nie miał nic do powiedzenia przy dobitce Goncalo Guedesa.

Wynik 1:1 utrzymywał się do 90. minuty. Gospodarze chyba zaczęli powoli myśleć o kolejnym meczu, bo właśnie wtedy stracili drugiego gola, którego strzelił Daniel Wass. W trzeciej minucie doliczonego czasu drugą bramkę zdobył Guedes i było po sprawie. Trudno spodziewać się, aby Villarreal odrobił straty w rewanżu za tydzień.

Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałowych Ligi Europy:

Benfica – Eintracht 4:2

Slavia Praga – Chelsea 0:1

Villarreal – Valencia 1:3.

Napoli – Arsenal 2:0