Trzy strzały i trzy gole, cudowne nożyce. Maltańczycy wyeliminowali Chorwatów

19.07 | Niespodzianka to mało powiedziane. Na pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy udział zakończyli piłkarze Hajduka Split. Lepsza od Chorwatów w dwumeczu okazała się drużyna Gzira United. Maltańczycy wygrali rewanż 3:1, a jedna z bramek była niezwykłej urody.

Ten, kto przewidział taki scenariusz rewanżu, musiał nieźle się wzbogacić. Pierwszy mecz, i to na wyjeździe, wygrali bowiem Chorwaci 2:0. Rewanż z trzecią drużyną ligi maltańskiej miał być dla faworytów tylko formalnością.

Gdy już w siódmej minucie na listę strzelców wpisał się Bassel Jradi, wydawało się, że krzywda Hajdukowi stać się nie może. Aby wypuścić awans z rąk, piłkarze gospodarzy musieliby bowiem stracić trzy gole, nie strzelając żadnego.

"Tworzymy historię"

Jednak, jak pokazał choćby ostatni sezon Ligi Mistrzów, w futbolu nie ma rzeczy niemożliwych. I niemożliwe stało się też na stadionie w Splicie. Maltańczycy wykazali się niesamowitą skutecznością. Oddali trzy strzały i... wszystkie znalazły drogę do bramki strzeżonej przez Tomislava Dukę. A trafienie dające im prowadzenie 2:1, autorstwa Hameda Kone, można oglądać w nieskończoność. 31-latek popisał się przepięknym uderzeniem nożycami.



Amazing bicycle kick by Hamed Kone, Gzira United striker#Gzira#hajduk#europaleaguepic.twitter.com/YvwTyfIjO7 — Il Catoblepa (@IlCatoblepa) July 18, 2019





Nie z tego powodu Iworyjczyk został bohaterem meczu. To także on trafił do siatki w szóstej minucie doliczonego czasu, na wagę historycznego awansu. Też zresztą w piękny sposób.

"Tworzymy historię" - napisano na oficjalnym Facebooku maltańskiego klubu.

W drugiej rundzie rywalem drużyny byłego włoskiego piłkarza Giovanniego Tedesco będzie łotewski Ventspils.

Passa trwa

To świetne dni dla maltańskiego futbolu. We wtorek awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów wywalczyła Valletta FC, która wyeliminowała Dudelange. Na pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy udział zakończyły drużyny Hibernians i Balzan.