Przegrali, ale są zadowoleni. "Polacy przyjęli nas bardzo gościnnie"

Finowie mają świadomość, że nie byli w Warszawie stroną przeważającą. Dlatego minimalną przegraną przyjęli z zadowoleniem.

Muminki w Warszawie

Vuković apeluje o cierpliwość. "Jesteśmy w trakcie budowy, z czasem będzie lepiej" Legia Warszawa... czytaj dalej » - To Legia kierowała meczem, a my mieliśmy w sumie jedną dobrą akcję. Najważniejsze, że wyczuliśmy grę polskiego zespołu i już mamy koncepcję na rewanż u siebie w Kuopio - cieszył się trener KuPS Jani Honkavaar.

Finom przypadła do gustu także oprawa meczu w Warszawie.

- Polacy przyjęli nas bardzo gościnnie. Byliśmy naprawdę mile zaskoczeni, gdy podczas rozgrzewki z głośników stadionu w Warszawie usłyszeliśmy fińską muzykę, a konkretnie piosenkę z serialu o muminkach, którą zna na pamięć każdy Fin. Teraz pracujemy nad wyborem muzyki dla piłkarzy Legii, aby się zrewanżować - zdradził Honkavaara.

Fiński trener na antenie kanału telewizji YLE skomentował sytuację swojego zespołu po meczu w stolicy Polski: "jedna bramka to mała przegrana i absolutnie mamy szanse na awans. Pewną przewagą może być fakt, że będziemy grali u siebie na sztucznej trawie, do której w Finlandii jesteśmy przyzwyczajeni, a rywal nie".

"Teraz zagramy u siebie"

Szkoleniowiec Broendby Niels Fredriksen stwierdził, że 1:2 to nikła porażka i jak najbardziej do odrobienia.



- Cieszy nas zwłaszcza bramka zdobyta na wyjeździe. Rewanż u siebie musi być inny - rywal dobrze będzie wiedział, że jest gościem, a my postaramy się go zaskoczyć - zaznaczył w wypowiedzi dla agencji Ritzau.

Tragedii z przegranej 2:3 w Gliwicach nie robił także trener Riga FC Mihails Konevs.



- Obrona wykonała swoją robotę, troszkę gorzej było jeśli chodzi o ofensywę - powiedział po meczu. - Piast niczym nas nie zaskoczył. Grał tak jak w poprzednich meczach, czyli długo rozgrywał piłkę, po czym starał się ją wrzucić w pole karne. Naszym plusem jest, że teraz zagramy u siebie. Wiemy też czego się spodziewać po rywalu - powiedział Konevs.