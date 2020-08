Prawie pięć miesięcy i wystarczy. Wraca międzynarodowy futbol

W grze zostało 16 zespołów. Jeszcze 12 marca udało się rozegrać sześć meczów 1/8 finału. Kryzys związany z pandemią COVID-19 uniemożliwił natomiast rozpoczęcie rywalizacji pomiędzy Interem Mediolan i Getafe oraz Sevillą i Romą.

Włosko-hiszpańskie hity na początek

Dwie włosko-hiszpańskie pary nie zagrają już typowym systemem mecz i rewanż, a zmierzą się tylko raz na neutralnym terenie. Mediolańczycy z klubem z przedmieść Madrytu zagrają w środę w Gelsenkirchen. Dzień później starcie drużyn z Andaluzji i Rzymu w Duisburgu.

Te dwa niemieckie miasta, a także Duesseldorf i Kolonia, będą gospodarzami pozostałych rund Ligi Europy w tym sezonie. Nietypowe okoliczności wymusiły na Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) zmianę formatu i od ćwierćfinałów drużyny również rozgrywać będą tylko po jednym meczu.

Rewanże w pozostałych parach zostaną rozegrane na stadionach klubów zgodnie z planem, ale bez kibiców.

Zdecydowanym faworytem jest Manchester United. Zwycięstwo nad LASK Linz w Austrii 5:0 oznacza, że rewanż 1/8 finału będzie dla Czerwonych Diabłów jedynie formalnością.

- Jestem przekonany, że po tym długim sezonie nasz zespół będzie mentalnie silniejszy. Z LASK prowadzimy, ale to dobra drużyna i musimy być ostrożni. Taka zaliczka może nas za bardzo zrelaksować, trzeba nastawić się na zwycięstwo. Tylko w ten sposób możemy uniknąć kłopotów - ocenił brazylijski pomocnik Manchesteru United Fred.



Trofeum byłoby cenne dla MU, ale jedna z wiążących się z nim nagród - bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów - nie jest im potrzebna. W takiej samej sytuacji są Sevilla i Inter Mediolan. Do elitarnych rozgrywek cała trójka dostała się bowiem poprzez swoje rodzime ligi.



To nie udało się m.in. Romie i Bayerowi Leverkusen, które również marzą o występach w Champions League, a wznawiane od środy rozgrywki są ich ostatnią szansą. Za ciosem będzie chciała pójść także ekipa Wolverhampton Wanderers, która ostatnio tak dobrze w europejskich rozgrywkach spisywała się w 1972 roku, kiedy dotarła do finału Pucharu UEFA.



- Chcemy pojechać do Niemiec i zostać tam na całe dwa tygodnie, ale najpierw musimy skupić się na najbliższym meczu (rewanżowym z Olympiakosem Pireus) - powiedział najskuteczniejszy strzelec Wilków w tym sezonie Meksykanin Raul Jimenez.

Pod reżimem sanitarnym

Turniej w Niemczech będzie nie lada przedsięwzięciem pod względem sanitarnym, choć zawodnicy są już przyzwyczajeni do zamknięcia w "bańkach" i regularnych testów na koronawirusa. Pozytywny wynik miało dotychczas tylko dwóch piłkarzy - Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg) i Nemanja Gudelj (Sevilla). Zabraknie ich na pewno w 1/8 finału, ale nie jest wykluczone, że na którymś etapie powrócą do swoich zespołów.

Pierwotnie finał miał odbyć się w Gdańsku, ale chaos związany z pandemią sprawił, że mecz o trofeum w Polsce planowany jest w sezonie 2020/21, a w tym roku gospodarzem 21 sierpnia będzie Kolonia.

Od środy do 21 sierpnia w Lidze Europy piłkarze rozegrają 16 meczów. A w piątek na podobnych zasadach wraca Liga Mistrzów.



Program pozostałych meczów Ligi Europy w sezonie 2019/20:



1/8 FINAŁU:

środa, 5 sierpnia

Szachtar Donieck - VfL Wolfsburg (Kijów, godz. 18.55; pierwszy mecz - 2:1)

FC Kopenhaga - Istanbul Basaksehir (Kopenhaga, 18.55; 0:1)

Manchester United - LASK Linz (Manchester, 21.00; 5:0)

Inter Mediolan - Getafe (Gelsenkirchen, 21.00; jeden mecz)

czwartek, 6 sierpnia

Sevilla - Roma (Duisburg, 18.55; jeden mecz)

Bayer Leverkusen - Rangers FC (Leverkusen, 18.55; 3:1)

FC Basel - Eintracht Frankfurt (Bazylea, 21.00; 3:0)

Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Pireus (Wolverhampton, 21.00; 1:1)



ĆWIERĆFINAŁY:

(od tej fazy wszystkie mecze o godz. 21.00)



poniedziałek, 10 sierpnia

Inter/Getafe - Rangers/Leverkusen (Duesseldorf, I)

LASK/Man. United - Istanbul/FC Kopenhaga (Kolonia, II)

wtorek, 11 sierpnia

Olympiacos/Wolves - Sevilla/Roma (Duisburg, III)

Wolfsburg/Szachtar - Eintracht/FC Basel (Gelsenkirchen, IV)



PÓŁFINAŁY:



niedziela, 16 sierpnia

zwycięzca I - zwycięzca IV (Kolonia)

poniedziałek, 17 sierpnia

zwycięzca II - zwycięzca III (Duesseldorf)



FINAŁ:

piątek, 21 sierpnia (Kolonia)