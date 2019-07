Chóralne śpiewy w szatni kolejnego rywala Legii. "Warszawa, Warszawa"

W pierwszym meczu z Europa FC Legia się skompromitowała - podopieczni Aleksandara Vukovicia zanotowali bezbramkowy remis, a rywale byli bliżsi strzelenia gola. W czwartkowym rewanżu w Warszawie dwie szybko zdobyte bramki (Carlitos i Sandro Kulenović - red.) ustawiły spotkanie, ale jednocześnie sprawiły, że zespół z Łazienkowskiej zaczął grać słabo i bez polotu.

Europa bez szans w Warszawie. Legia zostaje w pucharach Duża ulga w... czytaj dalej » W drugiej części meczu legionistów stać było tylko na drugie trafienie Carlitosa, a końcówka należała do zdecydowanie niżej notowanych rywali. Jednak udało się wykonać pierwszy krok, ku fazie grupowej, co bez wątpienia było najważniejszą informacją.

Chcą do Warszawy

Teraz przed Legią drugi egzamin w Lidze Europy - dwumecz z Kuopion Palloseura. Finowie awansowali po rywalizacji z białoruskim FK Witebsk - pierwsze spotkanie u siebie wygrali 2:0, a w rewanżu zremisowali 1:1. Wyrównującego gola, który rozwiał marzenia Białorusinów, strzelił obrońca Babacar Diallo.

Wydaje się, że piłkarze KuPS cieszą się na kolejne starcia w europejskich rozgrywkach. Na Twitterze fińskiego klubu pojawiło się nagranie z szatni po wczorajszym meczu - widać na nim wspomnianego Diallo, który wywołany na środek zaczyna intonować piosenkę. Jak podpisano film? "Varsovaan, Varsovaan, Varsovaan!" ("Warszawa, Warszawa, Warszawa!").



VARSOVAAN, VARSOVAAN, VARSOVAAN! pic.twitter.com/ViCF18tHps — Kuopion Palloseura (@KuPS1923) July 18, 2019





Pytanie, czy klub cieszy się z awansu i faktu, że zagra w Warszawie? A może to ostrzeżenie sugerujące, że podopieczni Vukovicia powinni mieć się na baczności? Patrząc na to, co działo się w czwartkowy wieczór na stadionie Legii, Finowie rzeczywiście nie mają powodów, by drżeć ze strachu.

Pierwszy mecz Legii z KuPS obędzie się 25 lipca przy Łazienkowskiej. Rewanż na stadionie w Kuopio zaplanowano na 1 sierpnia.