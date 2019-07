Znany potencjalny rywal Piasta w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy

Pięć goli w Gliwicach. Piast tracił kuriozalne bramki, ale wygrał Piłkarze Piasta... czytaj dalej » Choć Piast zwyciężył w Gliwicach, to tracił gole po kuriozalnych błędach w defensywie. Dlatego mimo faktu, że będzie faworytem rewanżowego spotkania z Łotyszami, nie może być pewny awansu. Tym bardziej, że na do stolicy Łotwy zespół Fornalika poleciał bez Joela Valencii. Ekwadorczyk został sprzedany do występującego w Championship (druga klasa rozgrywkowa w Anglii) Brentford FC.

Kto go zastąpi?

- Przygotowania do meczu przebiegały tak, jak założyliśmy. W ostatnich dniach nie dało się uciec od tematu transferu Joela. To na pewno krążyło w głowach zawodników, wiedzieli co się dzieje. Jesteśmy zwarci bardzo liczymy na dobry mecz, a przede wszystkim na dobry wynik, który pozwoli nam awansować do kolejnej rundy – wyznał Fornalik, który na pozycję Valencii szykuje Jorge Felixa.

Trener dodał, że klub pracuje nad "dwoma, trzema tematami, które wiele by wniosły", ale nie zdradził żadnych nazwisk.

Źródło: Newspix Jorge Felix ma zastąpić Valencię

Pracują i dużo rozmawiają

Wspomniane błędy w defensywie i brak koncentracji również spędzają sen z powiek szkoleniowcowi. Przed tygodniem Marcin Pietrowski zdecydował się na podanie do bramkarza Frantiska Placha, ale zrobił to tak lekko, że Roman Debełko bez trudu przejął piłkę i trafił do pustej bramki. Natomiast przy stanie 3:1 dla Piasta Uros Korun uderzeniem głową pokonał własnego bramkarza po - wydawało się - niegroźnym dośrodkowaniu rywali.

- Powiedziałem drużynie, że plusem jest prezentowanie bardzo podobnej gry do tej z poprzedniego sezonu, ale pojawił się problem z błędami indywidualnymi. Jestem przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy je wyeliminujemy i wszystko wróci do normy. Pracujemy nad utrzymaniem koncentracji przez 90 minut, dużo rozmawiamy z zawodnikami – wyjaśnił.

Jeśli uda się przejść przeszkodę w postaci Riga FC, to kolejnym rywalem Piasta w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy będzie HJK Helsinki. Choć Finowie wygrali w rewanżu z Crveną Zvezdą, to wynik 2:1 sprawił, że do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów awansowali rywale – pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Serbów 2:0.

W środę piłkarze HJK tuż po przerwie trafili do siatki za sprawą gola Sebastiana Dahlstroema, ale chwilę później do wyrównania doprowadził Duan Jovancić – w tym momencie gospodarze potrzebowali do awansu trzech goli. W doliczonym czasie gry bramkę zdobył Riku Riski, ale to nie wystarczyło.

We wtorek z marzeniami o Lidze Mistrzów pożegnało się PSV Eindhoven. Holenderski klub został wyeliminowany przez FC Basel. Natomiast w dwumeczu z Rosenborgiem odpadł pogromca Piasta w 1. rundzie eliminacji Champions League, BATE Borysów.

Wyniki rewanżowych meczów 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów (gwiazdka - awans):



środa, 31 lipca

HJK Helsinki - *Crvena Zvezda Belgrad 2:1 (0:0); (pierwszy mecz 0:2)

*Rosenborg Trondheim - BATE Borysów 2:0 (0:0); (1:2)

*Karabach Agdam - Dundalk FC 3:0 (1:0); (1:1)

AIK Sztokholm - *NK Maribor 3:2 po dogrywce (1:1, 2:1); (1:2)

*FC Kopenhaga - The New Saints FC 1:0 (0:0); (2:0)



wtorek, 30 lipca

JK Nomme Kalju - *Celtic Glasgow 0:2 (0:1); 0:5

Maccabi Tel Awiw - *CFR Cluj 2:2 (1:2); 0:1

*APOEL Nikozja - FK Sutjeska Niksic 3:0 (2:0); 1:0

*Dinamo Zagrzeb - Saburtalo Tbilisi 3:0 (0:0); 2:0

*FC Basel - PSV Eindhoven 2:1 (1:1); 2:3

Valletta FC - *Ferencvaros Budapeszt 1:1 (1:0); 1:3

*Olympiakos Pireus - Viktoria Pilzno 4:0 (0:0); 0:0