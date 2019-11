Prawie przez rok walczył z nowotworem. Zaraz może zadebiutować w Manchesterze United

Wśród graczy, których Ole Gunnar Solskjaer zabrał na długi lot do Kazachstanu, znalazło się kilku nastoletnich zawodników United. Są wśród nich 18-latkowie Mason Greenwood i James Garner, a także rok starszy Dylan Levitt. Żaden z nich nie przeszedł jednak w połowie tak długiej i krętej drogi, jak ta, która stała się udziałem Taylora.

Anglik nie tak dawno wrócił do pełni sił po wygranej walce z rakiem jądra. Chorobę zdiagnozowano u niego pod koniec poprzedniego roku, później piłkarz poddał się zabiegom chemioterapii. Na szczęście batalię z chorobą udało mu się zwyciężyć. Do pracy z drużyną rezerw wrócił we wrześniu, w październiku zdołał ponownie pojawić się na murawie w warunkach meczowych.

Teraz krzepiąca historia młodego zawodnika nabiera jeszcze bardziej pozytywnego zabarwienia.

- Ole dał kilku młodym zawodnikom okazję do podróży z zespołem i oby kilku z nami udało się wejść na boisko. Rok temu, gdy poddawałem się pierwszej chemioterapii, nie pomyślałbym nawet, że będę podróżował na mecze z pierwszym zespołem – cieszył się 19-latek, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Wczesna pora

Mecz Astana – Manchester United rozegrany zostanie w czwartek o dosyć nietypowej godzinie. Piłkarze obu klubów wyjdą na murawę o 16:50 polskiego czasu. Gracze Solskjaeara mają dziesięć punktów w czterech występach i są już pewni awansu. Astana jak dotąd punktu nie zdobyła.