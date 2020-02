Znani prawie wszyscy uczestnicy. Niecodzienne losowanie Ligi Europy

W 1/16 finału Ligi Europy doszło do wielu niespodzianek

Zobacz, kto z kim zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Legia Warszawa odpadła w ostatniej rundzie eliminacji z Rangers FC. Zespół z Szkocji trafił do grupy G z FC Porto, Young Boys Berno i Feyenoordem.

FC Salzburg i Eintracht Frankfurt - te dwie drużyny przystąpią do rewanżowego meczu 1/16 finału, znając już potencjalnego rywala w 1/8 finału.

Rewanż w Salzburgu miał rozpocząć się w czwartek o godzinie 21, ale został przełożony na piątek na godzinę 18. Powodem były ostrzeżenia o huraganie, który mógłby uniemożliwić bezpieczne dotarcie i pobyt na terenie stadionu.

Pierwsze spotkanie obu drużyn zakończyło się zwycięstwem Eintrachtu 4:1. Festiwal strzelecki Manchesteru United. Liga Europy już bez Arsenalu i Ajaksu Manchester United... czytaj dalej »

Anglicy, Włosi i Hiszpanie zgodni. Niemcy mogą mieć trzy drużyny

Największymi niespodziankami 1/16 finału są odpadnięcia ubiegłorocznego finalisty Ligi Europy Arsenalu oraz półfinalisty poprzedniego sezonu w Lidze Mistrzów Ajaksu.

Spośród reprezentantów czterech najsilniejszych lig w Europie nie zawiedli piłkarze z Niemiec. W 1/8 finału zagrają Bayer Leverkusen oraz VfL Wolfsburg (w piątek może do nich dołączyć Eintracht Frankfurt).

Dwóch reprezentantów będą mieli też Włosi: Inter Mediolan i AS Roma oraz Hiszpanie: Sevilla i Getafe. Awansować nie udało się za to Espanyolowi. Ekipę z Barcelony wyeliminował Wolverhampton (4:0 i 2:3). Oprócz Wilków, Anglię będą reprezentować też piłkarze Manchesteru United.

W odwrocie są drużyny z Portugalii. W środę i czwartek wyeliminowane zostały wszystkie cztery drużyny SC Braga, FC Porto, Benfica Lizbona i Sporting.

Bez obostrzeń

Początek losowania 1/8 finału o godzinie 13. Na tym etapie rozgrywek nie będą obowiązywały już żadne obostrzenia. Zespoły nie będą też podzielone na te rozstawione i pozbawione rozstawienia.

Pierwsze mecze 1/8 finału odbędą się 12 marca. Rewanże zaplanowano na tydzień później. Finał zostanie rozegrany 27 maja w Gdańsku.