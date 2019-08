Legia Warszawa może wpaść na drużynę Gerrarda w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy

Kolejny słaby mecz, kolejne gwizdy z trybun. Legia zremisowała ze Śląskiem Piłkarze Legii... czytaj dalej » Legia jako jedyny polski klub ostała się jeszcze w eliminacjach europejskich pucharów. W trzeciej rundzie kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Europy wicemistrzowie Polski zmierzą się z Atromitosem Ateny. Barwy greckiego klubu od tego roku reprezentuje były zawodnik m.in. Pogoni Szczecin i Wisły Kraków Dawid Kort. Pierwszy mecz 8 sierpnia w Warszawie, rewanż tydzień później w Atenach.

Nie zachwycają formą

W poprzedniej rundzie podopieczni Aleksandara Vukovicia wyeliminowali fiński KuPS. Mimo awansu do kolejnej rundy stołeczną drużynę mało kto chwalił. Legia zapewniła sobie dalszą grę po skromnym zwycięstwo przy Łazienkowskiej 1:0 i bezbramkowym remisie w rewanżu.

W ekstraklasie nie jest o wiele lepiej. W trzech meczach tego sezonu Legia kolejno przegrała u siebie 1:2 z Pogonią, wygrała szczęśliwie na wyjeździe z Koroną Kielce 2:1 i ponownie u siebie rozczarowująco zremisowała ze Śląskiem Wrocław 0:0.

Wszystko to sprawia, że przed dwumeczem z Atromitosem nastroje wśród kibiców stołecznego klubu najlepsze nie są. Jakimś pocieszeniem było to, że w poniedziałkowym losowaniu legioniści byli rozstawieni. Jeśli uda się pokonać grecką drużynę, to w czwartej i ostatniej rundzie eliminacji na Legię czekać będzie duński FC Midtjylland lub Rangers FC ze Szkocji, których prowadzi legendarny były pomocnik Liverpoolu Steven Gerrard.

Jeśli chodzi o klub z Danii Legia rywalizowała z nim w 2015 roku w fazie grupowej Ligi Europy. Na wyjeździe poniosła porażkę 0:1, a w rewanżu u siebie wygrała takim samym stosunkiem. Najpierw trzeba jednak wyeliminować Atromitos, żeby myśleć o potencjalnych rywalach w czwartej rundzie.