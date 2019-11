Celtic zszokował Rzym i może świętować awans

7.11 | Przed meczem Lazio Rzym - Celtic w Lidze Europy dwóch kibiców szkockiego klubu zostało ugodzonych nożem. Do zdarzenia doszło przed jednym z pubów, gdzie przebywali kibice gości.

Tysiące szkockich kibiców wybrało się do Rzymu na mecz z Lazio

Najciekawsze spotkanie 4. kolejki Ligi Europy rozpoczęło się już dzień wcześniej od nieprzyjemnych incydentów poza boiskiem. W jednym z nich dwóch kibiców Celticu Glasgow zostało ugodzonych nożem. Ich obrażenia na szczęście okazały się niegroźne, ale przed czwartkowym spotkaniem, na które do Rzymu przybyło ponad 9 tysięcy szkockich kibiców, wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Mecz rozpoczął się pod dyktando gospodarzy, którzy od pierwszych minut próbowali narzucić rywalowi własne warunki gry. Już w 7. minucie spotkania zupełnie niepilnowany w polu karnym Ciro Immobile bezbłędnie wykorzystał znakomite dośrodkowanie Felipe Caicedo i z pierwszej piłki pokonał Frasera Fostera.

Lazio objęło prowadzenie i przez kolejne minuty pozostawało w natarciu, ale zepchnięty początkowo do defensywy Celtic powoli i konsekwentnie odzyskiwał inicjatywę. Od około 20. minuty mecz zrobił się dużo bardziej wyrównany. Mimo to Szkoci nie byli w stanie poważniej zagrozić bramce Lazio. Udało im się to dopiero w 38. minucie, gdy James Forrest otrzymał znakomite podanie w pole karne i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce Thomasa Strakoshy.

Na odpowiedź Włochów nie trzeba było długo czekać. Niespełna dwie minuty później piłka minęła szkockiego bramkarza i zmierzała w światło bramki, ale z linii bramkowej wybił ją jeden z obrońców Celticu. Do szatni drużyny zeszły przy stanie 1:1.

Wyrównane widowisko w drugiej połowie

W drugiej połowie kibice zobaczyli znacznie bardziej interesujące widowisko. Tym razem drużyną atakującą był Celtic, a Lazio przez dłuższą chwilę zmuszone było do dramatycznej obrony. Napastnikom szkockiej drużyny brakowało jednak skuteczności, przez co długie rajdy pod bramkę Lazio kończyły się niecelnymi strzałami lub były w ostatniej chwili blokowane przez włoskich obrońców. Rzymianie próbowali kontratakować, ale również nie byli w stanie przechylić szali na swoją stronę.

Ostatnie minuty to istna kanonada strzałów rzymian na bramkę Forstera, ale Anglik popisywał się kapitalnymi interwencjami. I kiedy wydawało się już, że po bardzo wyrównanym pojedynku drużyny podzielą się punktami, w piątej minucie doliczonego czasu fatalny błąd popełnił Valon Berisha, którego niedokładne zagranie wykorzystał Odsonne Edouard. Napastnik Celticu ruszył w stronę bramki Strakoshy, dostrzegł wbiegającego na czystą pozycję Oliviera Ntchama, który dokładne podanie zamienił na zwycięską bramkę. Tym samym Celtic zagra w 1/16 finału.

Sevilla pokonała na wyjeździe F91 Dudelange 5:2 i pozostaje jedyną niepokonaną ekipą w obecnej edycji, ale w czwartek straciła pierwsze bramki. Dla trzykrotnego zwycięzcy Ligi Europy dwukrotnie trafił Izraelczyk Munas Dabbur (powołany na mecz z Polską w eliminacjach mistrzostw Europy), a hat-trickiem popisał się Hiszpan Munir El Haddadi.



Całe spotkanie w barwach Dynama Kijów rozegrał Tomasz Kędziora. Ukraińska drużyna zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy B, ale ma tyle samo punktów co FC Kopenhaga. O 1/16 finału walczy jeszcze Malmoe FF, które ma tylko punkt mniej. W czwartek zremisowało z FC Lugano 0:0.



W 1/16 finału zagra też już na pewno FC Basel. Szwajcarzy wygrali u siebie z Getafe 2:1. Ciekawie zrobiło się w grupie D. Po wysokim zwycięstwe LASK Linz z PSV Eindhoven 4:1 jeszcze trzy drużyny walczą o awans. Sporting Lizbona pokonał na wyjeździe Rosenborg Trondheim 2:0 i jest liderem tabeli, ale ma tylko dwa punkty więcej (dziewięć) niż zespoły z Linzu i Eindhoven.

Lazio Rzym - Celtic Glasgow: 1:2

Bramki: 1:0 Immobile (7'), 1:1 Forrest (38'). 1:2 Ntcham (95')

Składy: Lazio: Strakosha - Acerbi, Vavro (82' Berisha), Luiz Felipe - Jony (58' Lulic), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (58' Alberto), Parolo, Lazzari - Immobile, Caicedo\

Celtic: Forster - Hayes, Ajer, Julien, Abn Elhamed (83' Bitton) - McGregor, Brown, Elyonoussi, Christie (77' Ntcham), Forrest (89' Bauer) - Edouard

Wyniki czwartkowych spotkań Ligi Europy:

Astana - AZ Alkmaar 0:5

F91 Dudelange - FC Sevilla 2:5

APOEL Nikozja - Karabach Agdam 2:1

FC Kopenhaga - Dynamo Kijów 1:1

FC Lugano - Malmoe FF 0:0

FC Basel - Getafe 2:1

FK Krasnodar - Trabzonspor 3:1

LASK Linz - PSV Eindhoven 4:1

Rosenborg Trondheim - Sporting Lizbona 0:2

CFR Cluj - Stade Rennes 1:0

Lazio Rzym - Celtic Glasgow 1:2

Vitoria Guimaraes - Arsenal Londyn 1:1

Standard Liege - Eintracht Frankfurt 2:1

Feyenoord - Young Boys Berno 1:1

Glasgow Rangers - FC Porto 2:0

Wolfsburg - Gent 1:3

Oleksandria - Saint Etienne 2:2

Espanyol - Łudogorec 6:0

Ferencvaros - CSKA Moskwa 0:0

Borussia Moenchengladbach - AS Roma 2:1

Wolfsberger - Istanbul Basaksehir 0:3

Braga - Besiktas 3:1

Wolverhampton - Slovan Bratysława 1:0

Manchester United - Partizan 3:0