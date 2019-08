Oczy bolały od patrzenia. Legia ma awans

Legia - delikatnie mówiąc - w tym sezonie nie zachwyca. Tydzień temu wykonała plan minimum w pierwszym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Europy z KuPS Kuopio, lecz jej gra pozostawiała wiele do życzenia. Zwyciężyła 1:0, a po meczu z trybun można było usłyszeć gwizdy.

Pogromca Piasta odpadł z kwalifikacji Ligi Mistrzów BATE Borysów nie... czytaj dalej » Do Finlandii wicemistrz Polski jechał w roli faworyta. Problem miała stanowić sztuczna murawa. – Nie możemy szukać wymówek. W stolicy trenowaliśmy na takim boisku, więc jesteśmy gotowi. Dla nas to dopiero początek rozgrywek. Z każdym meczem powinniśmy się rozkręcać – powiedział trener warszawskiego klubu. Atutem gospodarzy był fakt, że są w połowie sezonu - w Finlandii liga gra systemem wiosna-jesień.

Wakacyjne tempo

Czwartkowe spotkanie od początku było toczone w sennym, wakacyjnym tempie. Kibice w Kuopio, które słynie z zawodów w skokach narciarskich, w pierwszej połowie się wynudzili. Pierwszy celny strzał obejrzeli dopiero w 33. minucie, kiedy niegroźnie na bramkę KuPS uderzał Carlitos.

W końcówce pierwszej części przycisnęli gospodarze, tworząc spore zmieszanie pod bramką Legii. Na szczęście dla polskiej drużyny nie potrafili stworzyć poważnego zagrożenia. Dali jednak wyraźny sygnał legionistom, że ci powinni się szybko obudzić, jeśli chcą uniknąć poważnej wpadki.

Nieskuteczny Kulenović

W 51. minucie w końcu pierwszą naprawdę ładną akcję - i co najważniejsze - zakończoną groźnym strzałem miała Legia. Dominik Nagy zagrał prostopadłą piłkę do Kulenovicia, a ten zamiast do bramki, trafił tylko w boczną siatkę. Goście próbowali grać trochę szybciej. 15 minut przed końcem znów bohaterem mógł zostać Kulenović, który tym razem chciał minąć wychodzącego przed bramkę Otso Virtanena, ale golkiper w ostatniej chwili powstrzymał snajpera.

Chorwat dostał szansę na zrehabilitowanie się w końcówce, kiedy Luis Murillo zagrał ręką we własnym polu karnym, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Napastnik strzelił jednak fatalnie, a jego intencje wyczuł bramkarz.

Swoje szanse mieli jeszcze gospodarze. Strzelili nawet gola, ale na szczęście dla warszawskiego zespołu sędzia odgwizdał pozycję spaloną. Wcześniej groźnie uderzał Mame Thiaw - piłka minęła jednak słupek.



Co za żenada. Jeśli można to tak nazwać, to niestety, okres ochronny się skończył. Jest awans, ale margines błędu zmniejszył się do zera. — Adam Dawidziuk (@AdamDawidziuk) August 1, 2019

Legia może być zadowolona tylko z awansu. W czwartek zagrała kolejny słaby mecz.

WYNIK I SKŁADY:

KuPS Kuopio - Legia Warszawa 0:0

Pierwszy mecz: 1:0 dla Legii. Awans: Legia.

Żółte kartki: KuPS - Rangel, Ilmari Niskanen; Legia - Dominik Nagy, Andre Martins.

Sędzia: Lawrence Visser (Belgia).

Widzów: ok. 4 tys

KuPS Kuopio: Otso Virtanen - Tabi Manga, Babacar Diallo, Vinko Soldo, Luis Carlos Murillo - Ilmari Niskanen, Reuben Ayarna, Issa Thiaw (89. Ariel Ngueukam), Ville Saxman (76. Ats Purje), Petteri Pennanen - Rangel.

Legia Warszawa: Radosław Majecki - Marko Vesovic, William Remy (66. Igor Lewczuk), Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha - Arvydas Novikovas, Walerian Gwilia, Andre Martins, Carlitos (61. Domagoj Antolic), Dominik Nagy (90. Tomasz Jodłowiec) - Sandro Kulenovic.