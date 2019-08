Gerrard przyjedzie na Łazienkowską. Pewna wygrana i awans Glasgow Rangers

14.08.2019 | Piłkarze Legii Warszawa w końcu zadowolili swoich fanów. Wicemistrzowie Polski po dobrej grze i ładnych golach pokonali w Atenach Atromitos 2:0 i awansowali do 4. rundy eliminacji Ligi Europy.

15.08 - Piłkarze Glasgow Rangers bez większych problemów poradzili sobie z FC Midtjylland w rewanżowym spotkaniu 3. rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Kolejnym rywalem Szkotów będzie Legia Warszawa.

Rangersi byli w komfortowej sytuacji. W spotkaniu rozgrywanym w Danii zwyciężyli 4:2. Rywale, by marzyć o awansie, musieli w rewanżu wygrać 3:0. Od początku wydawało się to mało prawdopodobne, a w czwartek gospodarze szybko potwierdzili, że nie mają zamiaru się patyczkować – już po pierwszej połowie prowadzili 2:0 i byli pewni awansu do 4. rundy kwalifikacji.

Zawodnicy Midtjylland byli tylko tłem dla pewnie i przede wszystkim skutecznie grających piłkarzy Stevena Gerrarda. Na dobrą sprawę dość wyrównany był tylko początek spotkania – później dla przyjezdnych zaczęły się schody. Wystarczyło, że Rangersi nieco podkręcili tempo i od razu zaczęli seryjnie stwarzać sytuacje podbramkowe.

W 14. minucie pierwszego gola strzelił Alfredo Morelos. 23-letni napastnik z Kolumbii na pełnym luzie ograł obrońcę i z kilku metrów trafił do bramki. Asystę zanotował 22-letni Anglik, Oluwaseyi Ojo. Już po pierwszych minutach rewanżu było widać, że tych dwóch zawodników będzie niezwykle groźnych – znakomicie współpracowali, wymieniali się pozycjami i sprawiali największe zagrożenie pod polem karnym.

I to właśnie po akcji Morelosa i Ojo padł kolejny gol dla gospodarzy. Jednak w 39. minucie panowie zamienili się rolami – pierwszy precyzyjnie dograł, a drugi tylko dostawił nogę. W tym momencie było już pewne, że duński zespół nie zdoła się podnieść z kolan.

W drugiej odsłonie Rangersi grali na pół gwizdka i w zasadzie tylko czekali na koniec spotkania. Nie podobało się to Gerrardowi, który nieustannie pokrzykiwał przy bocznej linii. Z powodu braku koncentracji jego podopieczni stracili gola – w 72. Evander Da Silva pewnym uderzeniem z kilku metrów pokonał Allana McGregora. Jednak wcześniej to siatki ponownie trafili gospodarze, a konkretnie Morelos po kolejnej asyście Ojo.

Pod koniec meczu Kolumbijczyk zmarnował dogodną sytuację. Na dodatek źle stanął i po chwili położył się na murawie – prawdopodobnie doznał urazu stawu skokowego. Szkoleniowiec szkockiego zespołu wprowadził w jego miejsce byłego reprezentanta Anglii, Jermaine'a Defoe. Wynik meczu już się nie zmienił.

W środę piłkarze Legii Warszawa pewnie wygrali na wyjeździe z Atromitosem 2:0. Podopieczni Aleksandara Vukovicia są blisko fazy grupowej, ale przeprawa z Glasgow Rangers będzie niezwykle trudnym testem. Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 sierpnia na Łazienkowskiej. Rewanż tydzień później.

Źródło: Getty Images Steven Gerrard

Glasgow Rangers - FC Midtjylland 3:1 (2:0)

Bramki: Morelos (14'), Ojo (39'), Morelos (49) - 3:1 Evander (72)