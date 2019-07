Był Luksemburg, teraz Gibraltar. Legia znów się skompromitowała

Kolejne wzmocnienie Legii. Znaleźli następcę Hlouska Adam Hlousek... czytaj dalej » To miała być inna Legia. Nowa, odświeżona, przede wszystkim lepsza niż w ubiegłym sezonie, który pierwszy raz od dziewięciu lat skończyła bez jakiegokolwiek trofeum.



Pozbyto się przestarzałych i przepłaconych gwiazd, a zastąpiono ich piłkarzami wyższej klasy. Tak twierdzono. No i były obiecujące wyniki meczów przedsezonowych. Również tak twierdzono.



Tymczasem po tym, co obejrzano na Gibraltarze, powodów do optymizmu być nie może. Widowisko było mierne, przystające do areny czwartkowego meczu, niewielkiego, a i tak w dużej mierze pustego stadionu otoczonego z jednej strony potężną skałą, a z drugiej lotniskiem.

Legia za wolna i bez pomysłu

Trener Aleksandar Vuković głośno mówił, jakiej chce oglądać Legii - grającej z zaangażowaniem o każdy metr boiska, mądrze i bez bojaźni. Tak zdefiniował legijne DNA, tylko w dosadniejszych słowach.



Żadnej z tych cech w czwartek jego piłkarze nie zaprezentowali. Pierwsza połowa w ich wykonaniu była koszmarna. Grali apatycznie, wolno, bez walki i pomysłu.

Źródło: Newspix Charakterystyczna skała za stadionem



Co więcej, to gospodarze byli bliżsi objęcia prowadzenia, bo gdy Liam Walker huknął z daleka, to Radosław Majecki z wielkim trudem odbił piłkę. Nie radzili sobie skrzydłowi Legii. Dominik Nagy i Arvydas Novikovas zamieniali się stronami, ale na darmo. Z jednym i drugim radził sobie Rahim Ayew.



Niby po przerwie legioniści przyspieszyli, ale nic wielkiego z tego nie wynikało. Dogodną sytuację stworzyli sobie tylko raz, gdy Carlitos z bliska nie trafił do bramki. Szkoda, bo Hiszpan miał przed sobą tylko bramkarza.

Mogli pokonać Legię

Swoją szansę mieli również gospodarze. Kto wie, jak by mecz się skończył, gdyby inny Hiszpan Juanpe w kluczowym momencie nie poślizgnął się na piłce.

To nie wszystko. W doliczonym czasie gry Manu Dimas nawet pokonał Majeckiego, ale przed absolutną kompromitacją Legię uratował sędzia, który dopatrzył się pozycji spalonej.



Skończyło się na 0:0.



A będzie trudniej, bo gibraltarski zespół to dopiero pierwszy z czterech rywali, których trzeba pokonać, aby awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Najpierw trzeba jednak wyeliminować FC Europa.



Rewanż za tydzień w Warszawie.

Europa FC - Legia 0:0