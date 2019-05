Cech dwoił się i troił. Smutne pożegnanie słynnego bramkarza

22.05 | Nerwowo w obozie Chelsea przed środowym finałem Ligi Europy w Baku. Do końca treningu nie dotrwał trener Maurizio Sarri. Chwilę wcześniej doszło do kłótni dwóch jego piłkarzy. Londyńczycy meczem z Arsenalem ratują nieudany sezon.

Do Cecha nie można mieć pretensji za utratę czterech goli w finale. Czeski bramkarz bardzo dobrze spisywał się w pierwszej połowie środowego spotkania, broniąc m.in. groźny strzał Oliviera Girouda. W drugiej części gry nie miał już nic do powiedzenia przy golach francuskiego napastnika, Pedro i dwóch trafieniach Edena Hazarda. Gdyby nie on, Arsenal przegrałby znacznie wyżej. Bez wątpienia był jednym z najlepszych piłkarzy Kanonierów na stadionie w Baku.

Źródło: PAP/EPA Cech tylko w pierwszej połowie był w stanie zatrzymać rywali

Wygrał wszystko

Grad goli w finale Ligi Europy. Chelsea zmiotła Arsenal Chelsea zwycięzcą... czytaj dalej » "Minęło dwadzieścia lat od podpisania pierwszego zawodowego kontraktu i uznałem, że nadeszła właściwa pora, aby zakończyć karierę po tym sezonie. Grałem przez 15 lat w Premier League i wygrałem wszystko, co było do wygrania. Mam nadzieję, że wywalczę jeszcze jedno trofeum z Arsenalem, a potem zobaczymy co przyniesie życie poza boiskiem" - napisał w styczniu na Twitterze Czech.

Cech pojawił się na Stamford Bridge w 2004 roku. Spędził tam 11 lat i wywalczył 13 trofeów, m.in. wygrał Ligę Mistrzów (2011/12) i Ligę Europy (2012/13). W reprezentacji swojego kraju rozegrał 124 mecze.

Może wrócić do Chelsea

W 2015 roku Cech zupełnie niespodziewanie przeniósł się do Arsenalu. Ostatnio był głównie rezerwowym, ale występował regularnie w Lidze Europy. W środę, kilka dni po 37. urodzinach, prawdopodobnie rozegrał ostatni mecz w karierze, której zakończenie zapowiedział już dużo wcześniej.

Jak podały angielskie media, utrzymujący bliskie relacje z Cechem rosyjski właściciel Chelsea Roman Abramowicz w przyszłym sezonie powierzy mu stanowisko dyrektora sportowego tego klubu.



- Na razie skupiam się tylko na meczu w Baku i zdobycie z Arsenalem cennego trofeum. To ostatni cel i marzenie w mojej sportowej przygodzie. Decyzję ws. swojej przyszłości podejmę później - wyjaśnił przed spotkaniem spekulacje Cech. Tego marzenia nie udało się jednak spełnić.