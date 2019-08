Ma być inna Legia w greckim upale. "Nie spodziewam się takiej przewagi"

Legia liczy na awans do następnej rundy

Legioniści w pierwszym starciu z Atromitosem pokazali się z dobrej strony. Stworzyli sobie na Łazienkowskiej sporo sytuacji, m.in. dwukrotnie trafili w poprzeczkę, jednak nie zdołali zdobyć bramki.



- Sądzę, że Atromitos będzie chciał zagrać u siebie bardziej ofensywnie, choć zdajemy sobie sprawę, że głównym pomysłem przeciwników jest kontratak. To będzie trudniejszy mecz niż przed tygodniem, nie spodziewam się takiej przewagi naszego zespołu - przewidywał trener Legii na konferencji prasowej w Atenach.

Nawet 35 stopni

Większość meczów Ligi Europy odbywa się w czwartki, ale tym razem Legia zagra dzień wcześniej, ponieważ w czwartek w Atenach gra miejscowy AEK.

Z powodu rewanżu przełożono ligowe spotkanie warszawskiej drużyny w 4. kolejce ekstraklasy z Wisłą Płock.

- Z naszego punktu widzenia przełożenie tego meczu było korzystne. Pomysł pojawił się wówczas, kiedy zorientowaliśmy się, że to spotkanie ma odbyć się w środę. Doba mniej na przygotowanie się do meczu może być bardzo odczuwalna - podkreślił szkoleniowiec Legii.

Pytanie, jak Legia poradzi sobie z upałem panującym w Atenach. Początek rewanżu w Grecji o godzinie 18, termometr może wskazywać nawet około 35 stopni. Tak było podczas środowego treningu Legii na stadionie Peristeri.

- Mamy świadomość, że stać nas na awans i trzeba to udowodnić. Nie możemy patrzeć, że jesteśmy jedyną drużyną z Polski, która pozostała w europejskich pucharach, musimy skoncentrować się na swoim zadaniu - zaznaczył trener warszawskiej drużyny.

Bez najlepszego strzelca

W Atromitosie doszło latem do wielu zmian kadrowych. Z drużyny odszedł m.in. najlepszy strzelec greckiej ekstraklasy Efthymios Koulouris (19 goli w sezonie zasadniczym). Skuteczny napastnik przeszedł do Toulouse i już w pierwszej kolejce francuskiej ekstraklasy zdobył bramkę. Od niedawna piłkarzem klubu z Aten jest Dawid Kort, ale nie było go w kadrze meczowej podczas spotkania na Łazienkowskiej.

Zwycięzca rywalizacji Legii z Atromitosem zmierzy się w czwartej, ostatniej rundzie kwalifikacji z lepszym z pary Rangers FC - FC Midtjylland. Bliżej awansu jest zespół z Glasgow, który na wyjeździe wygrał 4:2.