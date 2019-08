Trener Legii po odpadnięciu: godna porażka

Po bezbramkowym remisie przed tygodniem, w rewanżu w Glasgow to szkocki zespół od początku ruszył do ataków. Najlepsze szanse marnował najgroźniejszy strzelec gospodarzy Kolumbijczyk Alfredo Morelos. Legia ograniczała się do kontrataków. Najbliżej powodzenia była w 34. minucie. Strzał Luquinhasa okazał się jednak za słaby i doświadczony bramkarz Allan McGregor nie miał problemów.



W drugiej połowie przewaga należała do wicemistrzów Szkocji, którzy w miarę upływu czasu coraz częściej gościli pod bramką legionistów. Gospodarze dopięli swego w pierwszej minucie doliczonego czasu. Rezerwowy Jordan Jones dośrodkował z lewej strony w pole karne, a tam Morelos popisał się celnym strzałem głową. Legioniści nie zdołali już doprowadzić do wyrównania, które dałoby im awans do fazy grupowej. Dramat Legii w doliczonym czasie. Liga Europy znowu nie dla nas Legia Warszawa... czytaj dalej »

"To jest nasz największy problem"

- Myślę, że drużyna była bardzo odważna i dobrze nastawiona do tego dwumeczu. Nie możemy powiedzieć, że zabrakło nam wiary. Graliśmy z zespołem z wyższego poziomu. Łatwo jest powiedzieć, że zabrakło nam odwagi. Mieliśmy bardzo trudnego rywala, który nie pozwolił na zbyt wiele. Na pewno nie zrzucałbym tego na brak odwagi. Musimy przyjąć godnie tę porażkę, ponieważ tym razem jest to porażka godna. Zrobiliśmy wiele, żeby wygrać - stwierdził szkoleniowiec Legii.

W ośmiu meczach tej edycji kwalifikacji LE jego zespół stracił tylko jedną bramkę, ale nie imponował skutecznością. Legioniści strzelili łącznie sześć goli, choć za rywali mieli wcześniej m.in. drużyny z Gibraltaru i Finlandii. Zdaniem Vukovicia, brak skuteczności okazał się decydujący.

- Nie stworzyliśmy licznych sytuacji, ale te, które mieliśmy, powinniśmy wykorzystać. Uważam, że to jest nasz największy problem, a nie to, że nie obroniliśmy jednego dośrodkowania. To miało prawo się zdarzyć - podkreślił.

Źródło: EPA/Robert Perry Legioniści mogą już skupić się na lidze

Gerrard: przekazywałem im, by wierzyli w siebie

Legioniści po raz trzeci z rzędu nie zdołali awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Ekipa z Glasgow zagra w niej drugi raz z rzędu.

- Spodziewałem się, że spotkanie będzie zacięte. Legia to świetny zespół i nie było łatwo. Na początku byliśmy zbyt nerwowi i mieliśmy zaciągnięty hamulec. Później chciałem zdjąć z zawodników odpowiedzialność. Przekazywałem im, aby wierzyli w siebie. Jestem z nich dumny, to wielki wynik. Być może gra Alfredo Morelosa nie była dziś idealna, ale jako napastnik musi mieć momenty. On dzisiaj jeden taki miał, kiedy strzelił gola. Dośrodkowanie zresztą też było znakomite - podsumował trener Rangers FC Steven Gerrard.

Źródło: gettyimages.com Radość Gerrarda była ogromna

Rangers FC - Legia Warszawa 1:0 (0:0)

Alfredo Morelos (90+1).



Żółte kartki: Rangers FC - Borna Barisic, James Tavernier, Nikola Katic, Jordan Jones; Legia - Paweł Stolarski, Igor Lewczuk.



Rangers: Allan McGregor - James Tavernier, Connor Goldson, Nikola Katic, Borna Barisic (64. Jon Flanagan) - Ryan Jack, Steven Davis, Joe Aribo - Scott Arfield (73. Jordan Jones), Alfredo Morelos, Sheyi Ojo (90. Glen Kamara).

Legia: Radosław Majecki - Paweł Stolarski (73. Dominik Nagy), Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk, Luis Rocha - Cafu, Andre Martins - Marko Vesovic, Walerian Gwilia, Luquinhas - Sandro Kulenovic (56. Jarosław Niezgoda).