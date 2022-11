Wielki hit w Lidze Europy. Lewandowski poznał rywala w 1/16 finału

Pary 1/16 finału:

FC Barcelona - Manchester United

Juventus - FC Nantes

Sporting - FC Midtjylland

Szachtar Donieck - Rennes

Ajax Amsterdam - Union Berlin

Bayer Leverkusen - AS Monaco

Sevilla - PSV Eindhoven

Salzburg - AS Roma

Zarówno Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny przyzwyczajeni byli do gry w 1/8 finału, ale Ligi Mistrzów. W bieżącej edycji zarówno Barcelona, jak i Juventus niespodziewanie, bo tylko na 3. miejscu zakończyły udział w swoich grupach i w efekcie pozostała im jedynie walka o awans 1/8 finału Ligi Europy. Podobnie jak innym drużynom, które odpadły z Champions League. To: Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Sevilla, Szachtar Donieck i Sporting.

Ich rywalami mogły być zespoły, które były drugie w grupach Ligi Europy, czyli: PSV Eindhoven, Rennes, AS Roma, Union Berlin, Manchester United, FC Midtjylland, Nantes i AS Monaco.

Wiadomo było, że w tej rundzie nie mogły trafić na siebie kluby z tej samej federacji. Poza tym spadkowicze z Ligi Mistrzów nie będą rozstawieni. Oznacza to, że rewanż zagrają na wyjeździe.

Już pierwsza wylosowana para okazała się hitem, bo tak trzeba nazwać starcie Barcelony i Manchesteru United. Lewandowski na legendarnym Old Trafford? Brzmi znakomicie. Łatwiejszego, przynajmniej na papierze, rywala wylosowali Szczęsny i Arkadiusz Milik. Juventus czeka bowiem dwumecz z francuskim Nantes. Z kolei Nicola Zalewski i jego AS Roma zmierzą się z Salzburgiem.

Polscy kibice czekali też na przeciwnika Szachtara Donieck. Ukraiński zespół swoje domowe mecze w Lidze Mistrzów rozgrywał w Warszawie. I nie inaczej będzie w Lidze Europy. Los przydzielił mu Stade Rennes.

Ośmiu zwycięzców czeka

Poniedziałkowe losowanie odbyło się ośmiu zwycięzców grup Ligi Europy (Ferencvaros Budapeszt, SC Freiburg, Feyenoord, Real Sociedad, Betis Sewilla, Royale Union St. Gilloise, Arsenal i Fenerbahce), którzy automatycznie awansowali do 1/8 finału i tam poczekają na rozstrzygnięcia fazy play-off.

Pierwsze mecze barażowe zostaną rozegrane 16 lutego, a rewanże 23 lutego 2023 roku. Spotkania 1/8 finału LE zaplanowano na 9 i 16 marca. Finał odbędzie się 31 maja w Budapeszcie.