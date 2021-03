Jeden trener pogratulował dobrego meczu, drugi podziękował stekiem wyzwisk

To był smutny wieczór na San Siro. Po tym jak w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy Milan wywiózł cenny remis 1:1 z Old Trafford, w drugim przegrał u siebie 0:1. Gola na wagę zwycięstwa i awansu Czerwonych Diabłów strzelił w 49. minucie Paul Pogba.

W takich okolicznościach Milan prawdopodobnie stracił więc szansę na ostatnie trofeum w sezonie. W Serie A traci dziewięć punktów do prowadzącego Interu, a z Pucharu Włoch odpadł w ćwierćfinale.

Sprowokowały go gratulacje

Nastroje w Milanie w czwartkowy wieczór były więc minorowe, ale takiej reakcji Stefana Piolego nie można było przewidzieć. Po meczu doszło do tradycyjnej wymiany uprzejmości pomiędzy sztabami szkoleniowymi, która przybrała dość niespodziewany obrót.

Kieran McKenna, asystent Ole Gunnara Solskjaera, doceniając wysiłki zespołu Piolego, rzucił w jego kierunku: "dobra drużyna". Choć z ust drugiego trenera Czerwonych Diabłów brzmiało to na zwyczajowy komplement, szkoleniowiec AC Milan zrozumiał to kompletnie odwrotnie.

Wow.

Ending of Milan-Manchester United:



Solskjaer told to Pioli “good team”.



Possibly as sportsmanship.



But possibly Pioli took it as patronising, and replied in Italian:



“Good team this f**k, you as****e, donkey! your sister good team, your sister”



pic.twitter.com/KxOygwZDfq — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 19, 2021





- Dobra drużyna? G***o! Ty du**u, nie jesteś niczym więcej. Twoja siostra to dobra drużyna. Twoja siostra! - "podziękował" trener Milanu.

McKenna nie zareagował, bo nawet nie zorientował się, co dzieje się za jego plecami. Wściekły Pioli ciągnął tyradę po włosku, zmierzając w kierunku szatni.

Na powyższym, opublikowanym na Twitterze nagraniu, dziennikarz Tancredi Palmeri sugeruje, że Pioli skierował słowa do Solskjaera, ale serwis MilanNews wskazał, że były one wygłoszone do McKenny.