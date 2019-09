17-latek z pensją 800 funtów przeszedł do historii Manchesteru United

Mason Greenwood to wschodząca gwiazda Manchesteru United

To nie był dobry mecz w wykonaniu Manchesteru. Czerwone Diabły długo męczyły się z dużo niżej notowaną Astaną, aż w 73. minucie gola na wagę triumfu strzelił Greenwood. 17-latek ograł w polu karnym obrońcę i uderzeniem prawą nogą zapewnił drużynie trzy punkty na inaugurację fazy grupowej Ligi Europy.

Po spotkaniu więcej niż o skromnym zwycięstwie United mówi się o wyczynie nastolatka. Greenwood w wieku 17 lat i 353 dni został najmłodszym strzelcem w historii klubu w europejskich pucharach.

Do tej pory rekord należał do Marcusa Rashforda, który także ustanowił go w debiucie w Lidze Europy, ale trzy lata wcześniej. Miał wtedy 18 lat i 117 dni.

Zapracował na podwyżkę

Greenwood zapisał się w historii United dzięki Ole Gunnarowi Solskjaerowi. Norweski menedżer słynie z tego, że stawia na młodych, a w 17-latku widzi duży potencjał. W tym sezonie włączył go do szerokiego składu pierwszej drużyny. W Premier League nastolatek rozegrał na razie tylko 47 minut, ale w Lidze Europy Norweg wystawił go od początku. Greenwood odwdzięczył mu się golem. - Ten chłopak potrafi niesamowicie wykończyć akcję. Dawno nie widziałem takiego talentu. Jest wciąż bardzo młody, ale rozwija rozwija się błyskawicznie - chwalił piłkarza Norweg.



Introducing....... Greenwood. Best young no#9 pic.twitter.com/R8h8jSy04a — Ãť hãńđ (@_eduinata) September 20, 2019





Jeszcze przed meczem z Astaną "The Sun" poinformował o podwyżce dla Greenwooda. Zarobki piłkarza, które do tej pory wynosiły 800 funtów tygodniowo, mają wzrosnąć do 25 tysięcy.