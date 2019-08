"Takie mecze chcielibyśmy grać jak najczęściej". Vuković podekscytowany starciem z Rangersami

15.08 - Piłkarze Glasgow Rangers bez większych problemów poradzili sobie z FC Midtjylland w rewanżowym spotkaniu 3. rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Kolejnym rywalem Szkotów będzie Legia Warszawa.

14.08.2019 | Piłkarze Legii Warszawa w końcu zadowolili swoich fanów. Wicemistrzowie Polski po dobrej grze i ładnych golach pokonali w Atenach Atromitos 2:0 i awansowali do 4. rundy eliminacji Ligi Europy.

Legia to jedyna polska drużyna, która pozostała w rywalizacji. W pierwszej rundzie eliminacji poradziła sobie z gibraltarskim klubem Europa FC (3:0 w dwumeczu), następnie z KuPS Kuopio (1:0) oraz Atromitosem Ateny (2:0).

Choć wicemistrz Polski nie stracił jeszcze gola, to szczególnie w rywalizacji z dwoma pierwszymi rywalami nie sprawiał dobrego wrażenia. Teraz warszawskiej drużynie przyjdzie zmierzyć się ze zdecydowanie najtrudniejszym przeciwnikiem.

- Nie uważam, że nie mamy nic do stracenia. Walczymy o fazę grupową Ligi Europy, co jest naszym celem i marzeniem. Czwartkowe spotkanie to taki rodzaj meczu, który chcielibyśmy grać jak najczęściej. Mam nadzieję, że razem z pełnym stadionem zaprezentujemy się najlepiej jak umiemy - powiedział Vuković podczas konferencji prasowej. Niesamowite zainteresowanie. Na Legii możliwy pierwszy komplet od dawna Przed drużyną... czytaj dalej »

"Powinniśmy zapraszać Gerrarda częściej"

Trener Legii liczy na doping kibiców. Na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej można spodziewać się kompletu.



- Jestem przekonany, że będzie nas wspierał cały stadion. Wszyscy nie mogą doczekać się takiego meczu. Teraz będzie mniej krytyki, to już minęło - dodał.



Szkoleniowiec stwierdził z uśmiechem, zwracając uwagę m.in. na frekwencję na sali, że dobrze mieć konferencję niemal pokrywającą się ze spotkaniem z mediami trenera Rangers FC Stevena Gerrarda, znakomitego w przeszłości reprezentanta Anglii. - Może powinniśmy zapraszać go do Warszawy częściej - nadmienił trener Legii.

Przyznał, że oglądał ostatnie mecze czwartkowego rywala, a najwięcej uwagi poświęcił szkockiemu zespołowi z dwumeczu III rundy eliminacji z duńskim FC Midtjylland (4:2, 3:1).

- Widzieliśmy rywali nie tylko w dwóch ostatnich spotkaniach, ale właśnie przede wszystkim w dwumeczu z Midtjylland. Zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Mają dużą jakość, doświadczonych graczy. Czeka nas trudne zadanie, ale i fajne wyzwanie - przyznał Vuković.

Źródło: PAP/Piotr Nowak Atmosfera to podstawa

"Najmocniejszy skład"

Zapytany o skład na mecz z wicemistrzem Szkocji, stwierdził: - Myślę, że nie będzie wielu zmian. Wystawię skład, który uznam za najmocniejszy.



Rewanż odbędzie się 29 sierpnia w Glasgow. Zwycięzca dwumeczu awansuje do fazy grupowej Ligi Europy.