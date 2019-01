Licencja Wisły Kraków odwieszona. To nie koniec dobrych wiadomości dla klubu

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła.

09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną.

Postanowienie komisji oznacza, że krakowski klub będzie mógł przystąpić do rozgrywek w rundzie wiosennej. Wcześniej nie było to możliwe, bo Biała Gwiazda miała zawieszoną licencję, ze względu na skomplikowaną sytuację prawno-finansową.

- Odzyskanie licencji pokazuje, że restrukturyzacja, która została wdrożona w klubie kilka tygodni temu zaczęła działać - skomentował trener krakowskiej drużyny Maciej Stolarczyk. - To było kluczowe w tej sprawie. Odzyskanie licencji to dla nas pozytywny aspekt, ale każde inne rozwiązanie by nas zaskoczyło. My cały czas trenowaliśmy z myślą, że przystąpimy do pierwszego w tym roku meczu ligowego z Górnikiem Zabrze. Dzisiejsza decyzja pokazuje, że klub idzie w dobrym kierunku - powiedział szkoleniowiec.

Pierwszy mecz Biała Gwiazda ma rozegrać 11 lutego na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Krakowianie po 20 kolejkach z dorobkiem 29 punktów zajmują ósme miejsce w tabeli ekstraklasy.

Kryzys trwał od tygodni

Piłkarze Wisły Kraków dostali część zaległych pensji Piłkarze Wisły... czytaj dalej » Na początku stycznia komisja podjęła decyzję o zawieszeniu licencji Wiśle ze względu na brak komunikacji z klubem. Jak tłumaczono, nie wiadomo było tak naprawdę, kto jest właścicielem akcji Wisły S.A. i kto ma możliwość prawnego reprezentowania tego klubu.

Osiem dni później komisja uchyliła zawieszenie licencji z tego powodu, ale jednocześnie zawiesiła ją ponownie, tym razem dlatego, że nie uzyskano "wiarygodnych informacji finansowych i wiarygodnej prognozy finansowej na resztę sezonu".

Ruszyli na ratunek

Przez ostatnie tygodnie w Wiśle trwały starania o rozwiązanie obu problemów.

W ubiegłym tygodniu, dzięki pożyczce w wysokości 4 milionów złotych, udało się uregulować część zaległości finansowych wobec piłkarzy i pracowników klubu. Dobrodziejami Wisły okazali się: jej były piłkarz Jakub Błaszczykowski oraz biznesmeni Jarosław Królewski i Tomasz Jażdżyński.

Natomiast w poniedziałek Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu jako prezesa Wisły Kraków Rafała Wisłockiego, który został powołany na to stanowisko 4 stycznia.

Przelew od sponsora

Wisła powoli wychodzi na prostą, czego kolejnym dowodem, są nowe informacje w sprawie sponsora. Jak dowiedział się TVN24.pl w piątek na konto klubu wpłynęło kilkaset tysięcy złotych od firmy LV BET. Firma bukmacherska ma podpisaną do 2021 r. umowę z Wisłą, za ok. 2 mln złotych piłkarze reklamują LV BET na koszulkach.

Pieniądze miały trafić do klubu na początku stycznia, ale w związku z zamieszaniem licencyjnym, przelew został wstrzymany. Teraz zarząd bukmachera uznał, że Biała Gwiazda zmierza w dobrym kierunku i pieniądze przelał.

Wisła w rękach Towarzystwa Sportowego

Krakowski biznesmen trzecim dobrodziejem Wisły Kraków Tomasz... czytaj dalej » Zamieszanie wokół zadłużonego krakowskiego klubu zaczęło się 22 grudnia ubiegłego roku za czasów poprzedniego zarządu.

Prezesem piłkarskiej spółki była Marzena Sarapata, ale wraz z wiceprezesem Danielem Gołdą oraz radą nadzorczą podała się do dymisji, gdy zadecydowano, że większościowy pakiet - 60 procent akcji - ma przejąć zarejestrowany w Luksemburgu fundusz Alelega, którego właścicielem jest Vanna Ly, francuski biznesmen pochodzenia kambodżańskiego.

Ponieważ poprzedni właściciel piłkarskiej spółki - Towarzystwo Sportowe Wisła - nie otrzymał w umówionym czasie potwierdzenia przelewu od egzotycznych inwestorów, 2 stycznia TS Wisła wydała komunikat, że unieważnia się umowę sprzedaży, a właścicielem 100 procent akcji Wisły SA ponownie stało się Towarzystwo. Według obecnego wpisu do KRS, właścicielem klubu nadal pozostaje Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków, a prezesem jest Rafał Wisłocki.



Starania nowego zarządu, który tworzy jednoosobowo prezes Wisłocki, o wpis do KRS trwały kilkanaście dni. Problemem było dostarczenie wszystkich dokumentów, gdyż trafiły one do prokuratury, w związku ze śledztwem, jakie zostało wdrożone 31 grudnia z powodu niegospodarności w krakowskim klubie, a prowadzone obecnie przez Prokuraturę Rejonową w Poznaniu.

Wpis do KRS częściowo rozwiązuje problemy prawne Wisły. Gdyby w Krakowie niespodziewanie pojawili się przedstawiciele egzotycznych inwestorów, nie mieliby jak zwołać zgromadzenia akcjonariuszy, a swoich ewentualnych praw musieliby dochodzić w ramach długotrwałych i kosztownych procesów.