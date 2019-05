Lewandowski z mistrzostwem. Bayern nokautuje w ostatnim meczu

Przeczytaj, jak Bayern Monachium zdobywał mistrzostwo Niemiec. Minuta po minucie

Bawarczycy byli zdecydowanymi faworytami sobotniego spotkania z Eintrachtem. Wygrana lub remis oznaczała, że zdobędą 28. mistrzostwo Niemiec. Tylko w przypadku porażki z frankfurtczykami i zarazem zwycięstwa Borussii Dortmund w wyjazdowym meczu z Borussią Moenchengladbach, podopieczni Niko Kovaca nie cieszyliby się z tytułu. W Monachium nie dopuszczali do siebie nawet myśli, że taki scenariusz jest możliwy.

By rozwiać wszelkie wątpliwości piłkarze Bayernu od razu ruszyli na rywali. Efekt? Już w 4. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Robert Lewandowski przytomnie dograł do Thomasa Muellera, a ten popisał się idealnym podaniem do wychodzącego na czystą pozycję Kingsleya Comana, który płaskim strzałem nie dał szans golkiperowi.

Mało tego, gdyby nie bramkarz Kevin Trapp, to po 15 minutach Bayern prowadziłby już 3:0. Najpierw mocny strzał z dystansu oddał David Alaba, a po chwili świetną okazję miał Lewandowski – Polak przeprowadził indywidualną akcję i oddał strzał czubkiem buta, ale przy dwóch wspomnianych sytuacjach znakomicie spisał się były golkiper PSG.

W 26. minucie mogło być 2:0. Raz jeszcze znakomicie pokazał się "Lewy", który dograł do Serge'a Gnabry'ego, a ten oddał pewny strzał. Jednak po analizie VAR sędzia anulował gola – kapitan reprezentacji Polski był na spalonym. Napastnik Bayernu mógł zanotować również asystę przy strzale Muellera, jednak raz jeszcze górą był Trapp.

Eintracht praktycznie nie istniał. Goście nie potrafili przeprowadzić żadnej składnej akcji i mogli się tylko cieszyć, że schodzili na przerwę z jednym straconym golem, albowiem mało brakowało, a samobójcze trafienie zapisałby na swoim koncie Hasebe. Przewaga gospodarzy była bezdyskusyjna.

Źródło: Getty Images Alaba strzelił drugiego gola dla Bayernu

Nerwowe trzy minuty

Po zaledwie pięciu minutach drugiej połowy, goście niespodziewanie doprowadzili do wyrównania. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w poprzeczkę trafił David Abraham, ale już po strzale Sebastiena Hallera piłka znalazła się w siatce zaskoczonego Svena Ulreicha. Jak się okazało, nerwowo na Allianz Arena było tylko przez chwilę.

Tęczowe chorągiewki na boisku Bayernu W sobotę w... czytaj dalej » Bayern czym prędzej doprowadził do wyrównania. W 53. minucie mocny strzał zza szesnastki oddał Mueller i Trapp popisał się skuteczną interwencją, ale przy dobitce Davida Alaby z bliskiej odległości bramkarz nie miał już nic do powiedzenia. Co więcej, w 57. minucie sobotniego spotkania było już 3:1 dla gospodarzy – wprowadzony jeszcze w pierwszej połowie w miejsce kontuzjowanego Leona Goretzki Raneto Sanches wpadł w pole karne i oddał mocny strzał, którego nie był w stanie zablokować golkiper.

Robbery na pożegnanie

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania uhonorowano Francka Ribery'ego, Arjena Robbena i Rafinhę – wszyscy trzej po zakończeniu sezonu odejdą z klubu na zasadzie wolnego transferu. Nie zabrakło łez wzruszenia. Jednak kiedy trzeba było pojawić się na murawie i po raz ostatni zaprezentować w koszulce Bayernu na Allianz Arena, dwaj pierwsi z wymienionych dali z siebie wszystko.

W 72. minucie Ribery przeprowadził kapitalną akcję, minął dwóch obrońców i podcinką pokonał wychodzącego bramkarza. Z kolei w 77. Lewandowski znakomicie podał do Alaby, a ten skierował piłkę na dalszy słupek do nadbiegającego Robbena, który uderzeniem z bliskiej odległości podwyższył na 5:1. Zresztą Holender mógł strzelić jeszcze jednego gola – ponownie po akcji rozpoczętej przez Lewandowskiego - ale tym razem bramkarz nie dał się pokonać. Trudno o lepsze pożegnanie.

Źródło: Getty Images Ribery i Robben też trafili do siatki

Równo w 90. minucie sędzia zakończył spotkanie. Świetny mecz Bayernu i udane zwieńczenie niezwykle trudnego sezonu w Bundeslidze.

Borussia wygrała, tytułu nie zdobyła

Piłkarze BVB mieli spore problemy w wyjazdowym spotkaniu z Borussią Moenchengladbach. Gospodarze szybko stworzyli sobie dwie dobre sytuacje – najpierw piłka po mocnym uderzeniu Ibrahimy Traore trafiła w spojenie słupka z poprzeczką, a następnie mając dużo miejsca, niecelny strzał z dystansu oddał Christoph Kramer. Jednak to przyjezdni schodzili do szatni z golem – Marco Reus popisał się idealną wrzutką, a Jadon Sancho mocnym strzałem z pierwszej piłki pokonał bramkarza.

Ostra krytyka szefów Bayernu. "Może w 14 dni to pojmą" Wszyscy w... czytaj dalej » W drugiej odsłonie zawodnicy z Dortmundu podwyższyli na 2:0. Odchodzący do Chelsea Christian Pulisić popisał się świetnym podaniem wzdłuż bramki, a Marco Reus bez trudu trafił do siatki. Jednak to zwycięstwo smakowało Borussii niezwykle gorzko – długo mieli przewagę w tabeli i mogli zdobyć tytuł, ale wahania formy w rundzie rewanżowej sprawiły, że ostatecznie musieli zadowolić się drugim miejscem.

Trudny sezon

Bayern nie miał łatwego sezonu ligowego. Po bardzo dobrym starcie, Bawarczycy już we wrześniu złapali zadyszkę i i zremisowali u siebie z Augsburgiem, a następnie doznali dwóch dotkliwych porażek – z Herthą Berlin na wyjeździe (0:2) i na Allianz Arena z Borussią Moenchengladbach (0:3). Później wcale nie było lepiej – przegrana z Borussią Dortmund i remis z Fortuną Duesseldorf sprawiły, że po rundzie jesiennej zespół z Monachium tracił do dortmundczyków sześć punktów.

W rundzie rewanżowej było już lepiej – Bayern poniósł tylko jedną porażkę (na wyjeździe z Bayerem Leverkusen) i wziął się za odrabianie strat. Przełomowym momentem było kwietniowe zwycięstwo nad BVB (5:0). Od tego momentu piłkarze Kovaca – wliczając w to sobotnie spotkanie z Eintrachtem – odnieśli pięć zwycięstw i zanotowali dwa remisy, co przełożyło się na mistrzostwo.

Teraz przed Bawarczykami spotkanie o Puchar Niemiec. Finałowy mecz z RB Lipsk odbędzie się 25 maja na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Transmisja w Eurosporcie 1.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt 5:1

Bramki: Coman (4), Alaba (53), Renato Sanches (58), Ribery (72), Robben (78) – Haller (50)

Bayern: Ulreich – Kimmich, Suele, Hummels, Alaba – Thiago, Goretzka (37, Renato Sanches) Coman (61, Ribery), Mueller, Gnabry (67, Robben) – Lewandowski

Eintracht: Trapp – Abraham, Hasebe, Hinteregger – Da Costa, Fernandes, De Guzman (46, Haller), Kostlić, Gacinović – Rebić (64, Lucas Torro), Jović