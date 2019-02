Lewandowski wspomina pracę z Kloppem. "Uwolnił we mnie instynkt napastnika"

Nie wybiera się do Realu, chce zostać w Bayernie i z nim wygrać Ligę Mistrzów. Robert Lewandowski, kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji i od niedawna kapitan drużyny z Monachium. O tym, jak ważne to dla niego wyróżnienie i jak widzi swoją przyszłość, opowiedział Anicie Werner. Cała rozmowa w "Faktach po Faktach" o 19:21 w TVN24.

17.02 | Potrafię rozmawiać o pieniądzach. To, że je mam, to tylko dzięki ciężkiej pracy. Nigdy nic w życiu nie dostałem za darmo, nigdy nikomu nic nie zabrałem - mówił w "Faktach po Faktach" Robert Lewandowski, kapitan Bayernu Monachium i polskiej reprezentacji. Opowiadał też o tym, jak wpłynęły na niego narodziny córki. - Klara spowodowała, że jestem osobą, która zaczęła się więcej uśmiechać - przyznał.

17.02 | - Nic z tych słów nie rozumiem - stwierdził z szerokim uśmiechem. - Nie, nie jestem samotnikiem. Przyjaciel to duże słowo, więc nie chcę go nadużywać, ale na pewno mam bardzo dobrych kumpli (…). Nie lubię odnosić się do rzeczy, które są wymyślone i nie trzymają się kupy - przyznał najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski (55 goli).

- Miał ogromny wpływ na moją karierę - mówi Lewandowski o Kloppie. - Jestem mu wdzięczny za to, czego razem dokonaliśmy w Dortmundzie. Doprowadziło mnie to do miejsca, w którym teraz jestem. To świetny trener i wspaniały człowiek, wiele się od niego nauczyłem. Uwolnił we mnie instynkt napastnika, a to pozwoliło mi na dalszy rozwój. Nie wiedziałem, że miałem w sobie taki potencjał - podkreślił Lewandowski w rozmowie zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej UEFA.

Pobudka dla piłkarzy

"Pamiętam, skąd pochodzę. Doceniam to, co mam teraz" Potrafię... czytaj dalej » Polski napastnik był też zawsze pod wrażeniem pasji Kloppa.



- Jego słowa i gesty mają wpływ na wszystkich dokoła, nawet jeśli siedzi na ławce trenerskiej - przyznaje "Lewy". - Kiedy mecz nie układa się po myśli drużyny i piłkarze widzą jego reakcje, to jest to dla nich pobudka. Wtedy chce się biegać i walczyć. On kocha tę grę, uwielbia być w szatni przed spotkaniem. Nie ma wątpliwości, że wkłada w mecz sto procent - ocenił Lewandowski.

"Byliśmy jak Buldog"

Lewandowski chętnie wraca do czasów gry w Borussii. Pod okiem Kloppa dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Niemiec (2010/11, 2011/12), krajowy puchar (2011/12) oraz Superpuchar (2013).

- Kiedy byłem w Borussii, czasem graliśmy defensywnie i czekaliśmy na sposobność do ataku - wspomina. - Byliśmy jak buldog. Czekaliśmy, aż przeciwnicy podeszli trochę bliżej i byliśmy gotowi odzyskać piłkę i rzucić się do przodu. Liverpool nie jest taki sam, zresztą futbol też jest inny niż osiem lat temu. Juergen pewnie też się zmienił i uczył się na własnych błędach. Liverpool gra inaczej niż BVB w przeszłości, choć są pewne podobieństwa - uważa Lewandowski.

Źródło: Newspix Klopp i Lewandowski wspólnie świętowali zdobycie mistrzostwa Niemiec

"Bardziej zmotywowany"

Goretzka z najszybszym golem samobójczym w historii Bundesligi. "To było irytujące" Leon Goretzka ma... czytaj dalej » Wtorkowa konfrontacja Liverpoolu z Bayernem w 1/8 finału Ligi Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Stadion Anfield słynie z głośnej publiczności, która na wszelkie sposoby próbuje onieśmielić rywali. Lewandowski zaznaczył jednak, że to nie jest dla niego problemem.



- Nie mogę się doczekać swojego pierwszego występu na tym stadionie - deklaruje. - Wiem, że tamtejsi kibice nie chcą, żebyśmy zdobyli gola czy odnieśli zwycięstwo. Ale ja osobiście w takiej atmosferze jestem jeszcze bardziej zmotywowany. To sprawia, że mecz jest szczególny. A jeśli wygramy, to takie zwycięstwo jest jeszcze lepsze - stwierdził Polak.



Wtorkowe spotkanie na Anfield rozpocznie się o godz. 21. W tym samym czasie Olympique Lyon podejmie Barcelonę.