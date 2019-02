Lewandowski odnalazł spokój. "Czuję się w Bayernie lepiej niż rok temu"

17.02 | Potrafię rozmawiać o pieniądzach. To, że je mam, to tylko dzięki ciężkiej pracy. Nigdy nic w życiu nie dostałem za darmo, nigdy nikomu nic nie zabrałem - mówił w "Faktach po Faktach" Robert Lewandowski, kapitan Bayernu Monachium i polskiej reprezentacji. Opowiadał też o tym, jak wpłynęły na niego narodziny córki. - Klara spowodowała, że jestem osobą, która zaczęła się więcej uśmiechać - przyznał.

"Pamiętam, skąd pochodzę. Doceniam to, co mam teraz"

Nowy rekordzista Bundesligi ucieka Lewandowskiemu Claudio Pizarro... czytaj dalej » Polski napastnik jest absolutną gwiazdą nie tylko drużyny mistrza Niemiec, ale i całej Bundesligi. W trakcie niespełna dziewięciu lat gry za naszą zachodnią granicą Lewandowski dał się poznać jako jeden z najlepszych snajperów świata i już tylko dwóch goli brakuje mu do Peruwiańczyka Claudio Pizarro, który jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii niemieckiej ekstraklasy (195 goli).



- Obsesja bicia rekordów? Tak bym tego nie nazwał. Raczej wyzwanie. Zostanie najskuteczniejszym obcokrajowcem ligi to duża rzecz - przyznał piłkarz w "Faktach po Faktach".

Czuję się lepiej

Dla Polaka to piąty sezon w Monachium (wcześniej cztery lata spędził w Borussii Dortmund), ale latem wydawało się, że wreszcie zmieni otoczenie. Światowe media rozpisywały się o jego marzeniu przejścia do Realu Madryt. Pisano również, że nie może porozumieć się z szefami Bayernu.



- Czuję się w Bayernie lepiej niż rok temu. Wiele kwestii zostało wyjaśnionych. Ja powiedziałem, co leżało mi na sercu i z drugiej strony było tak samo - wytłumaczył Lewandowski.

Oglądaj Wideo: tvn24 Robert Lewandowski: czuję się w Bayernie lepiej niż rok temu



- Kiedy się nie rozmawia, to człowiek zaczyna pewne rzeczy wyolbrzymiać. Wyjaśniliśmy sobie wszystko, co nam nie pasowało, z czym się nie zgadzaliśmy. Często jest tak, że boisz się rozmowy, ale po niej i dzięki niej zamykasz pewien etap w życiu i możesz pójść krok dalej - dodał.

Nie rozumie słów Hamanna

W niedzielnym wydaniu programu Lewandowski zapytany został również o krytykę, która spłynęła na niego ze strony Dietmara Hamanna. Były reprezentant Niemiec i piłkarz Bayernu zarzucał Polakowi, że ten "nie ma zbyt wielu przyjaciół, jest samotnikiem i stał się problemem mistrzów Niemiec".

- Nic z tych słów nie rozumiem - stwierdził z szerokim uśmiechem. - Nie, nie jestem samotnikiem. Przyjaciel to duże słowo, więc nie chcę go nadużywać, ale na pewno mam bardzo dobrych kumpli (…). Nie lubię odnosić się do rzeczy, które są wymyślone i nie trzymają się kupy - przyznał najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski (55 goli).

Oglądaj Wideo: tvn24 Robert Lewandowski o krytyce Dietmara Hamanna

W opasce kapitańskiej wygrać Ligę Mistrzów

Jak dużym szacunkiem Lewandowski cieszy się w Monachium, świadczyć może fakt, że od pewnego czasu pełni rolę kapitana drużyny.

- Bycie kapitanem jednej z najlepszych drużyn w Niemczech i Europie to wielka duma, mobilizacja i wyróżnienie. Wiemy, jaka była historia i mi udało się zburzyć pewne mury. Wiemy, jak Polak postrzegany był w Niemczech (...). Opaska daje mi motywację do jeszcze cięższej pracy - mówił.



Rywal uciekał, ale Bayern w końcu go dopadł. Koledzy skuteczniejsi od Lewandowskiego Bayern Monachium,... czytaj dalej » A jakie ma cele? - Z Bayernem chciałbym wygrać Ligę Mistrzów. Kiedy grasz w tak wielkim klubie, ten cel stawiany jest przed tobą co sezon. Teraz czeka nas starcie z Liverpoolem. To będzie trudna przeprawa, ale jeśli wyeliminujemy ich, to będziemy w stanie wygrać z każdym - stwierdził.

Przeciwko byłemu trenerowi

Właśnie rywalizacja z Liverpoolem, która rozpocznie się już w wtorek, będzie dla Lewandowskiego wyjątkowa. Wybiegnie naprzeciw trenera Juergena Kloppa, który prowadził go w Borussii.

- Będę grał przeciw niemu po raz pierwszy. On bardzo mi pomógł w karierze i w pewnym stopniu ukształtował mój charakter. Miał wpływ na to, jakim byłem człowiekiem przychodząc do Dortmundu i jakim byłem odchodząc. Wiele mu zawdzięczam, ale będąc na boisku, chcę aby to moja drużyna wygrała. Żebym to ja był górą - mówił z uśmiechem.

