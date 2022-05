Agent Lewandowskiego rozwiewa wątpliwości i uderza we władze Bayernu

Czas najlepszego polskiego piłkarza w zespole mistrzów Niemiec wydaje się definitywnie dobiegać końca. Choć w Monachium ma jeszcze roczny kontrakt, to już tego lata zamierza przenieść się do Katalonii. Klub z Camp Nou jest gotów zapłacić za wykupienie Lewandowskiego ponad 30 mln euro. Bayern woli zatrzymać go do końca umowy, ale sam zawodnik nie chce czekać. Ile miała zaproponować Barcelona. Media o kwocie za Lewandowskiego Oficjalna oferta... czytaj dalej »

Nie myśli o pieniądzach

Być może sprawę przyspieszy wywiad Zahaviego dla Bilda. - Bayern twierdzi, że ma kontrakt do 2023 roku? Oczywiście, mogą zatrzymać Roberta na kolejny rok, ale nie polecam tego - stwierdził agent Polaka w "Bildzie".

- Chce wyjechać tego lata. Nikt z nas nie myśli o pieniądzach. Prawda jest taka, że ​​od kilku miesięcy czuje się nieszanowany przez zarząd klubu. Bayern stracił Roberta nie tylko jako piłkarza, ale i jako człowieka - dodał Zahavi, który nie pozostawia złudzeń co do klubowej przyszłości kapitana reprezentacji Polski.

Z Bayernem kapitan reprezentacji Polski wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec, a do tego dwa dołożył w barwach Borussii Dortmund. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. W 2020 roku z Bayernem triumfował w Lidze Mistrzów.