Lewandowski "umierającym łabędziem", ale karę dostał obrońca Herthy

Lewandowski w spotkaniu z Herthą nie zachwycił – Polak miał w zasadzie tylko jedną sytuację do strzelenia gola, ale nie zdołał jej wykorzystać. Wyręczył go w 62. minucie Javi Martinez. Jednak więcej niż o zwycięstwie Bayernu po meczu mówiło się o sytuacji, do jakiej doszło pod koniec spotkania, gdy napastnik Bawarczyków został agresywnie odepchnięty przez defensora rywali Rekika. Nie brakowało głosów, że "Lewy" przesadził sugerując, że został uderzony w twarz.



Umierający łabędź

Po meczu szkoleniowiec Herthy Pal Dardai oraz Rekik twierdzili, że wcześniej Lewandowski kopnął obrońcę w twarz. Jeszcze głośniej grzmiał menedżer berlińczyków Michael Preetz.

- Lewandowski wielokrotnie w trakcie meczu leżał na murawie, w pierwszej połowie odgrywał umierającego łabędzia po starciu z Niklasem Starkiem, w jego poczynaniach nie brakowało aktorstwa, a przecież piłkarz tej klasy tego nie potrzebuje – mówił Preetz.

Jednak innego zdania jest wydział dyscyplinarny DFB. Niemiecki Związek Piłki Nożnej oprócz zawieszenia na jeden mecz dodatkowo ukarał Holendra karą finansową opiewającą na 15 tysięcy euro.

"Wydział dyscyplinarny DFB indywidualnie rozpatrzył sprawę Karima Rekika z Herthy Berlin i przychylił się do wniosku komitetu kontrolnego DFB stwierdzając niesportowe zachowanie piłkarza, na którego nałożono zakaz gry w spotkaniu ligowym oraz karę 15 tysięcy euro grzywny" – czytamy w oświadczeniu.

"Piłkarz oraz klub zgodzili się z werdyktem, który tym samym jest ostateczny" – dodano.

Słowna przepychanka

Po spotkaniu na łamach mediów doszło również do słownej przepychanki między zawodnikami. Lewandowski w rozmowie z dziennikiem "Bild" stwierdził, że decyzja podjęta przez sędziego Harma Osmersa była słuszna. Winowajca nie mógł w to uwierzyć. - Jestem bardzo rozczarowany jego słowami. Znam go, jako wielkiego piłkarza, ale moim zdaniem nie mówił prawdy – ocenił 24-letni defensor.

Zwycięstwo w meczu z Herthą pozwoliło Bayernowi utrzymać trzypunktową stratę do prowadzącej w tabeli Borussii Dortmund. Natomiast Lewandowski plasuje się na drugim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi ex aequo z Marco Reusem z BVB – obaj mają na koncie po 13 bramek. Prowadzi Luka Jović z Eintrachtu z dorobkiem 15 goli.