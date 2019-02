Lewandowski trafił, VAR pozbawił go gola. Bayern ograny w Leverkusen

Lewandowski bez zmiennika, trener spokojny. "Mamy Thomasa i Serge'a" Odejście Sandro... czytaj dalej » Bayern w wyścigu o mistrzostwo Niemiec jest drugi. Po 19 kolejkach punktów miał 42, do prowadzącej Borussii Dortmund tracił ich sześć.



Bayer zajmował miejsce dziewiąte, z 27 punktami w dorobku.

Lewandowski już świętował

W sobotnie popołudnie szybko, bo już w pierwszej minucie, sędzia musiał skorzystać z systemu wideoweryfikacji (VAR). Zadecydował, że Mats Hummels ręką nie zagrał i karnego dla miejscowych nie podyktował.



Przed przerwą sytuacji, tych groźnych, długo brakowało. Goście popełniali błędy, ale piłkarze Bayeru nie potrafili z tego skorzystać.



W minucie 41. Hummels wzdłuż linii bocznej podał do Kingsleya Comana, a ten popędził pod bramkę rywala. Lukas Hradecky jego mocne uderzenie odbił, ale do piłki dopadł Thomas Mueller. Miał dużo i czasu, i miejsca. Nikt go nie atakował. Popatrzył i zacentrował do wbiegającego w pole karne Leona Goretzki. Po jego główce Hradecky był już bezradny.



W doliczonym do pierwszej połowy czasie gola na 2:0 strzelił Lewandowski. Świętował, kiedy sędzia - znowu przy pomocy systemu VAR - odgwizdał spalonego. Słusznie?

Źródło: PAP/EPA Bayern traci gola z rzutu wolnego

Bez pomysłu

Wyrównanie padło w minucie 53. Bayer bił rzut wolny, zastępujący narzekającego na kontuzję ręki Manuela Neuera Sven Ulreich ustawił w murze tylko czterech kolegów. Leon Bailey huknął obok, bramkarz był zdecydowanie spóźniony.



Ekipa z Leverkusen ruszyła do ataku. I dopięła swego 10 minut później, po akcji wielce widowiskowej. Mitchell Weiser w tempo dograł do Karima Bellarabiego, a ten błyskawicznie do Kevina Vollanda. 27-latek z sześciu metrów delikatnie, lewą nogą, posłał piłkę obok bezradnego Ulreicha.



Bayern musiał gonić. Musiał zaryzykować. Lewandowski, który po zejściu z murawy Muellera przejął opaskę kapitana, mógł zanotować widowiskową asystę - po jego wrzutce strzał głową Jamesa Rodrigueza zablokowany został przez obrońcę.

Goście nie mieli pomysłu, jak wywalczyć choćby punkt. W samej końcówce stracili gola numer 3. Znowu decydował VAR - tym razem uznał, że Lucas Alario na spalonym nie był.

Źródło: PAP/EPA Bayer pokonał gości z Monachium



BVB ucieka

Borussia o tej samej godzinie walczyła we Frankfurcie z Eintrachtem. Prowadziła 1:0 po trafieniu Marco Reusa. Do remisu 1:1 doprowadził Luka Jović, dla którego to 14. ligowa bramka w sezonie - Lewandowski ma ich 12. Całe spotkanie w barwach zwycięzców rozegrał Łukasz Piszczek, choć do końca nie było to pewne, bo wcześniej zgłaszał uraz stawu skokowego.

Przewaga BVB nad Bayernem wzrosła do siedmiu punktów.

20. kolejka Bundesligi



Bayer Leverkusen - Bayern Monachium 3:1 (0:1)

Bramki:Leon Bailey (53), Kevin Volland (63), Lucas Alario (87) - Leon Goretzka (41)