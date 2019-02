Lewandowski strzela, sędzia gola nie uznaje. Słusznie?

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Lewandowski trafił, VAR pozbawił go gola. Bayern ograny w Leverkusen Bayern mógł... czytaj dalej » O tym, czy miał rację, decydował system wideoweryfikacji (VAR). Lewandowski czekał, kibice gwizdali. Prowadzący spotkanie Tobias Stieler pokazał w końcu, że gola nie uznaje.

Bayern nie odpowiedział

Po przerwie do pracy zabrali się zawodnicy ekipy z Leverkusen. Svena Ulreicha pokonali Leon Bailey, Kevin Volland, a w samej końcówce jeszcze Lucas Alario. Bayern nie odpowiedział, przegrał 1:3.



O tej samej porze liderująca w tabeli Bundesligi Borussia Dortmund rywalizowała we Frankfurcie z Eintrachtem. Zremisowała 1:1, a jej przewaga nad monachijską drużyną wzrosła do siedmiu punktów.

Na dodatek Bayern spadł na trzecie miejsce, wyprzedzony przez Borussię Moenchengladbach.