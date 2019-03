Lewandowski rozczarowany. "Za bardzo się baliśmy"

Bayern za słaby na Liverpool. Liga Mistrzów bez Lewandowskiego Bayern Monachium... czytaj dalej » W Liverpoolu było 0:0, a w środowy wieczór w Monachium pierwsza bramka padła w 26. minucie. Zdobył ją Sadio Mane. Gospodarze wyrównali jeszcze przed przerwą po samobójczym trafieniu obrońcy Joela Matipa.

Druga połowa należała już do The Reds. W 69. minucie gola po rzucie rożnym strzelił Virgil van Dijk. Pod koniec wynik rewanżu ustalił Mane. Monachijczyków na niewiele było stać, zwłaszcza w ofensywie.



- Trudno było grać przeciwko takim obrońcom, jacy są w Liverpoolu. Trzeba czasem zaryzykować. Może zabrakło nam pewności siebie. Grając z takimi drużynami, jak The Reds, nie możesz się bać, a my chyba za bardzo się baliśmy - ocenił Lewandowski.

"Czegoś nam zabrakło"

- Sezon cały czas trwa. W Lidze Mistrzów czegoś nam zabrakło i myślę, że będzie analiza, czego dokładnie. Mamy jeszcze ligę, mamy puchar i na tym trzeba będzie się skupić. Takie jest życie piłkarza, trzeba będzie się otrząsnąć. Jeśli długo będziemy myśleć o tym, że odpadliśmy z Ligi Mistrzów, to na pewno nie będzie działać na naszą korzyść - zaznaczył polski napastnik.

On zakończył europejskie rozgrywki z ośmioma trafieniami. Przed meczem z Liverpoolem był liderem klasyfikacji najskuteczniejszych. Po nim z Lewandowskim zrównał się Lionel Messi (dołożył dwa gole przeciwko Lyonowi).

Źródło: PAP/EPA Bayern zasłużenie uległ Liverpoolowi

Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów w piątek o godzinie 12. Transmisja w Eurosporcie 1.

Drużyny z awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów: Ajax Amsterdam, Tottenham, Manchester United, FC Porto, Juventus, Manchester City, Liverpool, Barcelona. .

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału LM (gwiazdka oznacza awans):



środa, 13 marca

*FC Barcelona - Olympique Lyon 5:1 (2:0); pierwszy mecz - 0:0

Bayern Monachium - *Liverpool 1:3 (1:1); 0:0



wtorek, 12 marca

*Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen 7:0 (3:0); 3:2

*Juventus Turyn - Atletico Madryt 3:0 (1:0); 0:2



środa, 16 marca

Paris Saint-Germain - *Manchester United 1:3 (1:2); 2:0

*FC Porto - AS Roma 3:1 po dogr. (1:1, 2:1); 1:2



wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham Hotspur 0:1 (0:0); 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1



15 marca - losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych

9/10 i 16/17 kwietnia - ćwierćfinały

30 kwietnia/1 maja i 7/8 maja - półfinały

1 czerwca - finał w Madrycie