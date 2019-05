Lewandowski po kosmicznym golu: kto nie próbuje, ten nic nie ma

Bohater Lewandowski. Strzelił dwa gole, Bayern w podwójnej koronie Mistrzostwo... czytaj dalej » Lewandowski zaczął swój popis w 29. minucie. Pokonał golkipera rywali strzałem głową. Drugą bramkę efektowną tzw. podcinką zdobył w drugiej połowie, po znakomitym rajdzie przez prawie pół boiska.

- Jeśli chodzi o pierwsze trafienie, to nie była łatwa sytuacja do strzelenia z głowy. Widziałem jednak, że mam sytuację, z której muszę spróbować zdobyć bramkę. Zwłaszcza w pierwszej połowie nie miałem bowiem wielu okazji. Stwierdziłem w tamtym przypadku, że kto nie próbuje, ten nic nie ma. Wyszło idealnie. Złapałem bramkarza na wykroku i przez to nie dał rady odpowiednio zareagować. Nie miał już czasu nic zrobić. To był ważny gol - ocenił polski napastnik w rozmowie z wysłannikiem Eurosport.pl Rafałem Sakiem.

Na koniec liczą się tytuły

Do momentu zdobycia bramki przez Lewandowskiego w 29. minucie, nieco lepiej prezentowali się zawodnicy z Lipska. Grali agresywnie, ale tak naprawdę niewiele z tego wynikało. Często atakowali.

- To jest ich styl, ale nie mieli przecież żadnych sytuacji do strzelenia gola. Próbują nie dopuszczać rywala na swoją połowę. Przez to stracili sporo sił i w drugiej części spotkania to było widać - komentował Polak.

Bayern w tym sezonie odpadł w Lidze Mistrzów już w 1/8 finału. Lepsi okazali się zawodnicy Liverpoolu, którzy 1 czerwca w meczu o Puchar Europy zmierzą się z Tottenhamem. Klub z Monachium wywalczył jednak siódmy z rzędu tytuł w Bundeslidze. Teraz dołożył Puchar Niemiec.

- Czasami tak się dzieje, że na koniec sezonu nie ma znaczenia to, co się działo w jego trakcie. Tak naprawdę poza Ligą Mistrzów był bardzo udany. Nie był łatwy, ale w ostatecznym rozrachunku liczą się tytuły. To był zdecydowanie dobry sezon - zakończył kapitan reprezentacji Polski.

RB Lipsk - Bayern 0:3

Bramki: Lewandowski (29', 85'), Coman (78')