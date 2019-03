Żona nie chciała transferu do PSG? Lewandowski: nigdy nie słyszałem czegoś tak głupiego

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Takie powody w wywiadzie dla "Piłki Nożnej" na początku tego roku przedstawił były menedżer Lewandowskiego Cezary Kucharski. Mówił, że jego były klient "miał otwartą drogę do wielu klubów".

- Rzecz w tym, że przeprowadzka do Francji nie odpowiadała jego żonie, a przenieść się do Anglii nie chcieli oboje - twierdził.

Kucharski dodawał, że dla Lewandowskiego liczył się tylko i wyłącznie transfer do Realu Madryt.

Lewandowski: wielki fake news

W programie Telefoot zapytano Lewandowskiego, czy rzeczywiście doszło do takie sytuacji. - Nie. Nigdy nie słyszałem niczego tak głupiego. Wielki fake news. To nie miało z tym związku - odparł 30-letni Polak.

W poprzednim oknie transferowym agentem Lewandowskiego został Pini Zahavi. Izraelczyk jest rozpoznawalnym człowiekiem w środowisku wielkiej piłki i przeprowadzał nie jeden poważny transfer. Jego zadaniem było skłonienie Bayernu do sprzedaży "Lewego" do drużyny Królewskich. Nic z tego jednak nie wyszło.

- Czasem jest wiele zmiennych, kiedy w grę wchodzi decydowanie o przyszłości. Ja jestem szczęśliwy w Bayernie. Miałem w przeszłości możliwość podpisania kontraktu z klubami we Francji, ale wszystkiego nie mogę wam powiedzieć - powiedział Lewandowski.

Nowi Francuzi w Bayernie

Jak przystało na program francuski, nie mogło zabraknąć pytań o nowych piłkarzy, którzy zjawią się w Bayernie przed kolejnym sezonem.

Bawarczycy pozyskali mistrzów świata, obrońców Benjamina Pavarda i Lucasa Hernandeza.

- Grałem przeciwko Pavardowi. To dobry zawodnik, dla niego to kolejny krok w karierze. To dobry ruch Bayernu. Lucasa też znam. Kiedyś było dużo hiszpańskich piłkarzy, a teraz będę musiał nauczyć się francuskiego - zażartował Lewandowski.