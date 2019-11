Lewandowski nie gryzie się w język. "Jeden zawodnik nie może ciągnąć wszystkich"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Broniący tytułu Bayern zawodzi w Bundeslidze, za co utratą posady odpowiedział niedawno trener Niko Kovac (gdy został zwolniony, drużyna zajmowała szóste miejsce w tabeli).

Lewandowski z czternastoma golami w Bundeslidze w tym sezonie jest ostatnią osobą, do której można byłoby mieć pretensje za słabszą postawę zespołu. Jest też w nim na tyle długo, aby mieć prawo do wypowiadania się na niektóre tematy.

Zwrot w sprawie Wengera w Bayernie. "Będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu" W czwartek... czytaj dalej » - Oś zespołu złożona tylko z Neuera i Lewandowskiego to za mało. W każdej formacji, w każdej linii powinien znajdować się lider: w bramce, w obronie, po jednym w pomocy i ataku. Wtedy byłoby perfekcyjnie. Jeden zawodnik nie może ciągnąć wszystkich, to niemożliwe - przyznał "Lewy".

Młodzi i nieśmiali

Bayern, do którego przychodził Lewandowski, a ten obecny rożni się pod wieloma względami. Monachijczycy są w trakcie przebudowy, w pierwszej jedenastce doszło do wielu zmian, nie brakuje młodych zawodników. To właśnie o nich mówił Lewandowski, diagnozując ostatnie problemy Bayernu.

- Czasami czegoś nam brakuje, choćby komend: "w lewo", "w prawo". Jasne, że młodzi zawodnicy są trochę wycofani lub mają problemy z językiem. Ale dwa czy trzy miesiące zupełnie wystarczą, by wydawać polecenia. Tego bym się po nich spodziewał - tłumaczył.



- Nowe pokolenie musi dostawać wyraźne komunikaty. W akademiach, gdzie się wychowują, są przyzwyczajeni, że to trenerzy dają im instrukcje. Tracą swoją indywidualność, własne myślenie. Potrzebują przywództwa, jeśli nie dostają poleceń, czasami zapominają, co powinni robić - zauważył Polak.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski jest bezcenny dla Bayernu

"Inna kultura"

Według Lewandowskiego to problem nie tylko Bayernu. Zdaniem zawodnika zmieniły się czasy. To one ukształtowały charakter młodych graczy, co przekłada się na relacje wewnątrz zespołu.



- Kiedyś w szatni było dwudziestu facetów. Każdy miał coś do powiedzenia, bywało głośno, ale następnego dnia wszystko było już w porządku. To pokolenie pisze dużo SMS-ów, komunikuje się w internecie, rzadko ze sobą rozmawia, nawet przez telefon, to po prostu inna kultura - wyjaśnił.