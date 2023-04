Lewandowski o kontuzji. "W poniedziałek rano nie mogłem chodzić"

Lewandowski to najlepszy strzelec La Liga

Lewandowski został brutalnie sfaulowany przez Edera Militao już na początku ubiegłotygodniowego spotkania półfinału Pucharu Króla. Brazylijczyk zaatakował Polaka z tyłu, kopiąc go w dolną część pleców. Po tym bezpardonowym uderzeniu napastnik Barcy padł na murawę i zwijał się z bólu.

Polski napastnik jakoś się pozbierał i ostatecznie spędził na murawie pełne dziewięćdziesiąt minut. Przez większość meczu nie stanowił jednak większego zagrożenia dla bramki Królewskich.

Ci wygrali aż 4:0 i pewnie awansowali do finału rozgrywek (w pierwszym meczu przegrali, ale tylko 0:1).

Militao lesionó a #Lewandowski en el pasado clásico de Copa del Rey con esta entrada criminal, muy parecida a la de Zúñiga a Neymar. pic.twitter.com/Yrufi1QSez — RikeJordan (@RikeJordan10) April 11, 2023





Chciał się zrehabilitować

"Niepokojący" Lewandowski. Hiszpanie go nie oszczędzają Robert... czytaj dalej » - Chciałem rozegrać całe spotkanie, aby pomóc drużynie, ale po tym ciosie to było dla mnie trudne. Moja ambicja zwyciężyła. Po dziesięciu minutach drugiej połowy powinienem był poprosić o zmianę - zdradził we wtorek, dzień po kolejnym meczu, Lewandowski.

W poniedziałek Polak miał szansę zrehabilitować się w spotkaniu La Liga z Gironą (0:0), ale tu także nie błyszczał. Ból pleców wciąż mu dokuczał.

Według relacji naszego piłkarza był tak ostry, że jeszcze ​​w poniedziałek rano nie mógł chodzić. Z kolei w niedzielę, na ostatnim treningu przed meczem z Gironą, z powodu urazu opuścił zajęcia już po 10 minutach.

- Kiedy wstałem w poniedziałek rano, nie mogłem chodzić. W ciągu dnia pracowałem z fizjoterapeutami i trochę się poprawiło. To część futbolu. Nie jestem jednym z tych, którzy nie grają, bo odczuwają ból. We wtorek wstałem i już mogłem chodzić. Mam nadzieję, że w następnym meczu zagram lepiej - powiedział Lewandowski.

Kolejny mecz ligowy Duma Katalonii rozegra na wyjeździe z Getafe w niedzielę, 16 kwietnia o godz. 16:15.