Lewandowski może pobić kolejny rekordy. Tym razem w Pucharze Niemiec

"Lewy" na początku marca zdobył dwie bramki w wygranym przez Bayern Monachium spotkaniu z VfL Wolfsburg (6:0) – miał wówczas na koncie 197 goli i tym samym przegonił Pizarro, zostając najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi. Od tamtej pory Polak wyśrubował rekord – obecnie wynosi on 202 gole. W klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi kapitan reprezentacji Polski plasuje się na piątym miejscu.

Jeśli Pizarro sądził, że na tym koniec, to był w błędzie. Lewandowski może pobić również jego osiągnięcie w Pucharze Niemiec, w którym piłkarz Werderu nadal jest najskuteczniejszym obcokrajowcem. Aktualnie 40-letni snajper zajmuje 8. miejsce na liście najlepszych strzelców w historii DFB Pokal z dorobkiem 32 goli. Jeśli w finałowym meczu Lewandowski (31 trafień) zdobędzie dwa gole, to ponownie prześcignie Peruwiańczyka.

Najwięcej goli w historii Pucharu Niemiec zapisał na swoim koncie legendarny Gerd Mueller – 78. Kolejne miejsca zajmują: Dieter Mueller (48 goli), Klaus Fischer (46), Manfred Burgsmueller (40), Hannes Loehr (40), Klaus Allofs (39) i Ronald Worm (35). Jeśli Polak przedłuży kontrakt z Bayernem, a dużo na to wskazuje, to spokojnie będzie go stać na to, by znaleźć się nawet w pierwszej trójce.

Jeszcze jeden rekord

Na tym nie koniec. Lewandowski był najlepszym strzelcem Pucharu Niemiec w dwóch poprzednich edycjach (5 i 6 goli). Jeśli zostanie nim po raz trzeci z rzędu, to będzie pierwszym piłkarzem, który może poszczycić się takim osiągnięciem. Liderem edycji 2018/2019 jest Pierre-Michel Lasogga z Hamburger SV, ale jego klub odpadł już z rozgrywek – zdobył 6 bramek w czterech występach. Zatem napastnikowi Bayernu wystarczy jedno trafienie.

Mało tego, Polak może zrównać się osiągnięciem z występującym w latach 1963-1978 Loehrem, który ma na swoim koncie cztery tytuły króla strzelców Pucharu Niemiec – najwięcej w historii. "Lewy" wywalczył trzy tytuły. Oprócz wcześniej wspomnianych w barwach Bayernu był również najlepszy w edycji 2011/2012, gdy grając w Borussii Dortmund, strzelił 7 goli.

"Lewy" strzeli, Polska awansuje

Ostatnia statystyka również jest ciekawa. Ewentualny triumf Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców będzie oznaczał, że Polska awansuje na drugie miejsce w klasyfikacji narodów. Pierwsze miejsce oczywiście zajmują Niemcy, którzy 92 razy mieli najskuteczniejszego piłkarza w DFB Pokal. Drugą pozycję zajmują ex aequo Brazylia, Chorwacja i właśnie Polska – po trzy triumfy.

Różnica polega na tym, że w przypadku Brazylii i Chorwacji najskuteczniejsi byli trzej inni zawodnicy. Dla Brazylii tytuł króla strzelców zdobywali: Giovane Elber, Ailton i Cacau. Natomiast dla Chorwacji: Ivan Klasnić, Ivicia Olić i Srdan Lakić.

Finał zwieńczeniem sezonu

Finałowe spotkanie o Puchar Niemiec odbędzie się 25 maja na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Bawarczycy zmierzą się w nim z RB Lipsk. Jeśli którykolwiek z piłkarzy Lipska miałby powalczyć z Lewandowskim o tytuł najlepszego strzelca, to jest nim Timo Werner. Aktualnie Niemiec ma na koncie trzy gole.

Finał będzie można oglądać na antenie Eurosportu 1.

Tydzień wcześniej zakończą się rozgrywki Bundesligi. Na ten moment Bayern prowadzi w tabeli i o cztery punkty wyprzedza Borussię Dortmund. W dwóch ostatnich kolejkach zmierzy się z… RB Lipsk i Eintrachtem Frankfurt.